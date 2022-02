Teodoro García Egea se convirtió en la primera figura que oficialmente se desliga de su cargo en el Partido Popular (PP). A él podría unirse el presidente de la organización, Pablo Casado, ya que la presión es cada vez mayor dentro de su propio partido. Los barones o líderes autonómicos piden su dimisión, por lo tanto, parece la única vía para terminar con la crisis desencadenada tras las acusaciones contra la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Parece no haber vuelta atrás desde que todos los barones le dieron la espalda a Casado. Y como bien se sabe, Alberto Núñez Feijóo luce como la figura más idónea para reemplazarlo. Sea o no una sustitución definitiva, el líder territorial de PP en Galicia defiende la idea de que el partido conservador necesita «cambios, nuevas etapas, nuevos horizontes».

Casado habría solicitado la dimisión de García Egea. Un pedido que se esperaba luego de que en una extensa reunión de unas siete horas este 21 de febrero, el líder de PP propuso a los líderes territoriales la salida del secretario general y mencionó como reemplazo a Diego Calvo, presidente del PP coruñés, según La Voz de Galicia. Una oferta rechazada y la cual posiblemente habría salido mal. El motivo es que el propio Calvo se sumó posteriormente a las voces de PP que piden a Pablo Casado su dimisión, así como abrir paso a una comisión gestora que convoque a un congreso extraordinario. Si antes Pablo Casado tenía las horas contadas, ahora podría decirse que le quedan pocos minutos.

Empiezan las dimisiones: Teodoro García Egea dimite como secretario general del PP. El próximo en renunciar será Pablo Casado. — Hugo Pereira Chamorro (@Pereira_Hugo_) February 22, 2022

Activada convocatoria al congreso extraordinario

Al ahora exsecretario general de PP le siguieron José Luis Martínez-Almeida, quien dejó su cargo como portavoz nacional. Ana Vázquez renunció como responsable del partido en el exterior, y Belén Hoyo, conocida ‘casadista’, dejó la presidencia del Comité Electoral. Un camino que también decidió tomar Andrea Levy, presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, quien exigió un congreso extraordinario.

Tal como solicite ayer después de presentar mi renuncia en el Comite de Dirección, pido la convocatoria de un Congreso Extraordinario. ¿A qué se está esperando?

Lamento con mucho dolor y tristeza tel espectáculo dado estos días. No lo merecen nuestros afiliados ni nuestro país. — Andrea Levy (@ALevySoler) February 22, 2022

Es un castillo de naipes que se va derrumbando con el pasar de las horas y para comprobarlo está que Casado convocó a la Junta Directiva Nacional para el próximo martes 1 de marzo, para la celebración del XX Congreso Nacional, «que tendrá carácter extraordinario», según confirmación del partido.

Pero esta convocatoria no es suficiente para los barones, apuntó El Mundo. Quieren que dimita este mismo 22 de febrero. Además, no especifica si Casado apoya la convocatoria del congreso o va a pelear los votos.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, convoca la Junta Directiva Nacional para el próximo martes día 1 de marzo para la celebración del XX Congreso Nacional, que tendrá carácter extraordinario. — Partido Popular (@populares) February 22, 2022

La trama continuará este miércoles en la sede nacional de Génova para abordar la próxima convocatoria del congreso del partido. Casado conversará con los presidentes regionales del PP. Sin embargo, al no ser convocado el Comité Autonómico, en el que sí están incluidos los presidentes autonómicos del partido, a la reunión no asistirá Díaz Ayuso, sino el actual presidente de la gestora del PP en Madrid, Pío García Escudero, explicó Ok Diario.

Podría decirse que la crisis está en su clímax. En paralelo, Núñez Feijóo dijo ante varios periodistas que actuará «en función de lo que observemos en el partido y de lo que el partido le pida a cada uno que haga». Quizás el PP encuentre en él un nuevo representante que pueda enfocar correctamente al PP.