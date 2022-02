Vladimir Putin, el presidente de Rusia, finalmente hizo lo que países europeos y Estados Unidos le pidieron expresamente que no hiciera: reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk. Dos territorios separatistas prorrusos al este de Ucrania que se autoproclamaron autónomos en 2014, los cuales los últimos días han registrado decenas de bombardeos.

Donetsk y Lugansk están en la región de Donbás, fronteriza con Rusia. Por eso los análisis apuntan a que ambos territorios podrán facilitar una invasión de Putin. Este 21 de febrero el mandatario ruso anunció la decisión que «desde hace tiempo caía por su propio peso: reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk».

Inmediatamente firmó tratados de amistad y asistencia mutua con los líderes de Donetsk, Denís Pushilin, y de Lugansk, Leonid Pásechnik. Según la agencia AFP, el reconocimiento prevé el despliegue de militares rusos en el marco de una «misión de mantenimiento de la paz». Esto podría ser la entrada oficial de Rusia a Ucrania.

Esto no solo afecta al mapa ucraniano en términos prácticos, también constituye «una flagrante violación del derecho internacional, de la integridad territorial de Ucrania y de los acuerdos de Minsk», aseveró el presidente del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, Charles Michel.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements

EU and its partners will react with unity, firmness and determination in solidarity @ZelenskyyUa @POTUS

— Charles Michel (@eucopresident) February 21, 2022