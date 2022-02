Era el año 2018 cuando la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York acusó a Seuxis Paucias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, líder las FARC, por conspirar para exportar hacia Estados Unidos 10000 kilos de cocaína. Los cargos se extendieron a Fabio Simón Younes Arboleda, Marlon Marín (sobrino del guerrillero Iván Márquez) y Armando Gómez alias el ‘Doctor’. Para ese mismo año el diario Wall Street Journal revelaba que Márquez también estaba bajo la lupa de EE. UU. por narcotráfico.

Cuatro años después surgieron nuevos hallazgos en la investigación contra Iván Márquez que podrían involucrar a la dictadura venezolana y al grupo terrorista islámico Hezbolá. La primicia la presentó Joshua Goodman, periodista de Associated Press.

«Según conversaciones grabadas en secreto por la DEA, se creía que Fabio Younes, un coacusado, tenía vínculos con políticos venezolanos de alto rango y un financista de Hezbolá sancionado», reveló en Twitter junto a documentos judiciales.

«Del nuevo expediente judicial de hoy: una foto de otro coacusado, Armando Gómez, llegando al Bogotá Marriott supuestamente con una muestra de cinco kilogramos de los 10000 kilos de coca que los hombres planeaban enviar a Nueva York», añadió Goodman.

From new court filing today: a picture of another co-defendant, Armando Gomez, arriving to the Bogota Marriott allegedly carrying a 5 kilogram sample of the 10,000 kilos of coke the men planned to send to New York. pic.twitter.com/DHFBDvuoH3

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 12, 2022