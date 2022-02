A pocos días de finalizar enero, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric lanzó una crítica directa contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Calificó al modelo chavista como «una experiencia que más bien ha fracasado». Como ejemplo, citó la diáspora de seis millones de venezolanos. Buscaba distanciarse del régimen socialista sin ningún éxito.

Aquella opinión le valió críticas de la izquierda latinoamericana, especialmente de Rafael Correa, expresidente ecuatoriano prófugo de la justicia. Días después, parece que Boric escuchó el llamado de atención al matizar su opinión sobre el país caribeño y recurrir a un discurso «antimperialista». Ahora el mandatario electo de Chile mencionó a Estados Unidos al atribuir responsabilidades por la desgracia económica, política y social que hoy atraviesa la nación con las mayores reservas de petróleo del mundo.

En detalle, Boric dijo al medio uruguayo M24 Radio que en Venezuela «incide el asedio que ha tenido permanentemente EE. UU.». Sin embargo, luego reconoció que también hubo un retroceso en condiciones democráticas y económicas que han provocado el mayor éxodo humano en la historia de la región.

¿Discurso creíble?

Próximo a asumir el 11 de marzo, defendió la creación de un nuevo «orden social», «un contrato para vivir de manera armónica». A su juicio, no solo debe aplicar Chile sino el resto de la izquierda «y progresismos latinoamericanos».

Gabriel Boric dice venir de «una tradición socialista libertaria americanista chilena». En este sentido, evitando caer en mayores enemistades con sus pares ideológicos, aseveró que “la izquierda latinoamericana es un gran río del cual beber y del cual aprender permanentemente, tanto de sus fracasos como sus aciertos”.

Pero tal parsimonia del líder de la coalición Apruebo Dignidad podría ser tan solo un espejismo, considerando que recientemente la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional chilena aprobó la reelección presidencial propuesta por el Partido Comunista. De quedar aprobada en la plenaria, Boric podría ser presidente por ocho años —hasta 2030— de suponer que solo se autorice un mandato más.

La propuesta es una iniciativa ya consolidada en Ecuador, Bolivia y Argentina; los tres con una posibilidad de reelección. En Venezuela es una opción indefinida bajo la cual el chavismo cumple 23 años si se suman los mandato de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El futuro gobierno de Boric

El «proceso de cambio» que planea llevar a cabo lo reforzó con el reciente nombramiento de 39 subsecretarios ministeriales, considerado la «segunda línea» de su próxima gestión. Del total, 24 pertenecen al bloque Apruebo Dignidad bajo el cual se agrupan el Frente Amplio y el Partido Comunista. El anuncio se retrasó una semana porque Apruebo Dignidad estaba negociando su cuota, según medios locales citados por EFE.

Aún están pendientes otras designaciones como las delegaciones presidenciales —16 regionales y 56 provinciales— y más de 300 secretarías regionales ministeriales (seremis), indicó La Tercera.

Además de las subsecretarías, Gabriel Boric presentó el pasado 21 de enero su gabinete ministerial, dominado por figuras con fuerte formación marxista. Y para definir la línea de acción se reunió con ellos seis días después. Dijo que existe «cohesión» y que su gabinete «entiende que su diversidad es un valor». No obstante, la realidad es otra, Camila Vallejo, designada como futura secretaria general de Gobierno, no ha ocultado su admiración por las dictaduras cubana y venezolana. Para ella «Hugo Chávez era un prócer». Lo que da lugar a deducir que la diversidad de pensamiento no será una cualidad del futuro gobierno.