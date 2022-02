Organizaciones internacionales y países han denunciado los últimos años lo que sucede en China con las minorías musulmanas tales como los uigur. Abortos forzados, reclusión en los llamados «campos de reeducación», así como torturas, están incluidos en los testimonios de quienes logran salir vivos de estas experiencias. Sin embargo, poco se habla de las tácticas del Partido Comunista Chino (PCCh) para llevar a cabo estas atrocidades.

Una de esas incluye libros. Sí, obras anteriormente aprobadas por el Estado se convirtieron en motivo de persecución. Este es el caso de Sattar Sawut, un funcionario uigur que dirigía el Departamento de Educación de Xinjiang. Fue condenado a muerte el año pasado tras ser declarado culpable de separatismo, aceptar sobornos y varios otros delitos. Al menos eso fue lo que adujo el régimen chino. La sentencia podría cambiar tras dos años de buena conducta, pero no sería mucho más benevolente, tan solo le otorgarían cadena perpetua.

Según el tribunal, Sawut incorporó «contenido de separatismo étnico, violencia, terrorismo y extremismo religioso en los libros de texto en idiomas minoritarios». Sus acciones provocaron que bajo la influencia de los libros de texto, «varias personas (ya condenadas) participaran en ataques terroristas en Urumqi el 5 de julio de 2009 y el 30 de abril de 2014″, se lee en la agencia estatal Xinhua.

Pero creer en el régimen chino es pecar en la ingenuidad. Así como ha dicho que los centros de reclusión solo buscan evitar «ataques terroristas» y «enseñar habilidades laborales», también usa el tema de los libros para crear una realidad inexistente. Es un intento por instaurar una nueva narrativa histórica.

Sattar Sawut was detained in Feb 2017. According to CGTN propaganda film he formed a team in 2001 to edit Uyghur textbooks which have been officially approved to use at schools after edition. He was sentenced to death with two-year suspend. pic.twitter.com/Tg1P5R1Jwb

— Uyghur Transitional Justice Database (@UyghurJustice) April 14, 2021