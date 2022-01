Como si no fuera suficiente la tensión que existe por una posible invasión de Rusia hacia Ucrania, ahora también se suman diferencias entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su homólogo en Kiev, Volodymyr Zelensky. El líder ucraniano le pidió «calmar los mensajes» porque dice no ver una arremetida «inminente» de Moscú. Sin embargo, en contraposición, el demócrata y la OTAN siguen enviando tropas y armas. En síntesis, la relación entre ambos se está tornando incómoda.

Parece que Joe Biden sigue padeciendo las consecuencias de lo que pasó en Afganistán el año pasado. Por desestimar aquella situación pagó un alto precio en diplomacia y popularidad. Sin embargo, ahora con Ucrania está cayendo en la exageración, según Zelensky. Sin haber puntos medios, los mandatarios tuvieron una conversación telefónica que «no fue bien», dijo un funcionario ucraniano que no reveló su identidad.

La llamada fue «larga y franca», detalló la fuente a CNN. Biden indicó a su par que la invasión de Rusia a Ucrania «es prácticamente segura, una vez que el terreno se congelara a finales de febrero». Pero esa versión quedó refutada por la Casa Blanca. «Fuentes anónimas están ‘filtrando’ falsedades» declaró la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horne, sobre las probables diferencias.

Hace días el presidente ucraniano había desestimado las alarmas de EE. UU. y de la OTAN. No obstante, sigue aceptando ayuda bélica en caso de que Rusia invada a Ucrania. En Twitter dijo que agradece a Biden «por la asistencia militar en curso».

Had a long phone conversation with @POTUS. Discussed recent diplomatic efforts on de-escalation and agreed on joint actions for the future. Thanked President @JoeBiden for the ongoing military assistance. Possibilities for financial support to Ukraine were also discussed. pic.twitter.com/pAsQLYAuig

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2022