Quizás pensó que el micrófono estaba apagado, o simplemente no le importó. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insultó a un periodista al finalizar una rueda de prensa en la Casa Blanca, de una manera que causó molestias, aunque no sorpresas por los errores que viene acumulando en su desempeño. En días recientes, durante un encuentro con los medios por su primer año de mandato, cometió una imprudencia al hablar sobre el asedio de Rusia a Ucrania a tal punto que el Departamento de Prensa tuvo que salir a corregirlo.

El corresponsal de Fox News, Peter Doocy, le preguntó al finalizar la rueda de prensa que si a su juicio la inflación calificaba como una responsabilidad política antes de las elecciones intermedias. Y en tono sarcástico y sin filtros, el mandatario respondió: «Es un gran activo: más inflación. Qué estúpido hijo de puta».

Biden suma varios episodios incómodos frente a las cámaras. Por ejemplo, cuando se tropezó tres veces subiendo el avión presidencial o cuando se quedó en blanco durante un discurso. Pero no había arremetido contra la prensa. Ahora irónicamente los demócratas ven representado en su máxima figura el argumento del que tanto acusaron al expresidente Donald Trump.

President Biden appears to call Fox News' Peter Doocy a "stupid son of a bitch," mocking his question about inflation. pic.twitter.com/mZcp0f2Jyl

— The Recount (@therecount) January 24, 2022