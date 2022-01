Si hay un mercado que resultó extremadamente afectado durante la pandemia del COVID-19 fue el de las aerolíneas. Los aviones se detuvieron en todo el mundo cuando el virus alcanzó el pico de contagios y los países quedaron sin conexión aérea. Ahora, apenas superando el episodio, aparece otro obstáculo que amenaza la regularidad de vuelos, al menos en Estados Unidos.

El nuevo acontecimiento nada tiene que ver con el coronavirus. Se trata de la red 5G. Las bondades que ofrece el nuevo servicio podrían quedar opacadas cuando esta provoque el retraso y cancelación de vuelos. Si vamos a los números, quedarían retrasados o cancelados unos 1100 viajes y 100.000 pasajeros de acuerdo con una carta dirigida a la Casa Blanca firmada por aerolíneas como American Airlines, Southwest Airlines y Delta Air Lines.

La red 5G, la evolución de la señal 4G —que promete mayor velocidad de internet— podría interferir con las herramientas que rastrean la altitud y ayudan a aterrizar en escenarios de baja visibilidad, según la Administración Federal de Aviación​. He ahí el problema. No es difícil imaginar qué pasaría con un avión que experimente dicha interferencia.

The 10 biggest US airlines have warned that the impending switch-on of 5G mobile phone services will cause "major disruption" to flights. via @BBCNews https://t.co/X856llff4z

