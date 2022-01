Expertos han advertido durante largo tiempo sobre las ambiciones de potencias como Rusia, China e Irán por establecerse en el hemisferio occidental y reforzar alianzas en América Latina. Este miércoles, el gobierno de Vladimir Putin dejó claro que, en efecto, tener presencia en este lado del planeta le serviría para un eventual ataque a Estados Unidos, su principal enemigo.

Las tensiones con Washington se dispararon los primeros días de 2022. Ni la reciente reunión en Ginebra entre ambos países, ni en las conversaciones en Bruselas entre representantes de la OTAN y el Kremlin parecen generar resultados. Las incomodidades aumentaron desde que Rusia comenzó a enviar el año pasado soldados a la frontera con Ucrania, avizorando una posible invasión. Actualmente se estima que hay unos 100.000 soldados rusos en el límite fronterizo.

Todo este escenario llevó a que el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, declarara que «no descarta» responder a EE. UU. con el despliegue de tropas a Cuba y Venezuela. En junio de 2021 en PanAm Post conversamos sobre este tema con el experto en seguridad global, Joseph Humire. Allí se planteaba la tesis de la creación de una «Gran Colombia» promovida por estos tres países a través de la economía ilícita y grupos armados para garantizar su presencia en este lado del mundo.

Con China apoderada de grandes depósitos de petróleo venezolano, Rusia haciendo la distribución de mucho de ese petróleo e Irán estableciendo acuerdos informales para el envío de buques y de alimentos, Venezuela se ha convertido en una «plataforma» que si las palabras del viceministro de Exteriores ruso se hicieran realidad, ayudaría a concretar la transgresión de la paz estadounidense.

No hay que olvidar que Moscú ya ha establecido convenios para la venta de armas e inducción militar a Venezuela. «Como si Putin no hubiera estado enviando bombarderos militares, tecnología y buques de guerra a Cuba y Venezuela desde hace años», recordó esta vez Humire vía Twitter.

As if Putin hasn’t been sending military bombers, techs, and warships to Cuba and Vz for years now. Not to mention Russia’s close mil-mil ties to Nicaragua.

Whether we pressure Russia on Ukraine or not – they will keep building up their mil presence in LatAm. https://t.co/uLoJAHxiNV

— Joseph M. Humire (@jmhumire) January 13, 2022