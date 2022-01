China se queda sin agua. Es un hecho documentado por la prensa internacional desde hace años y confirmado por el propio régimen chino desde 2005 cuando el entonces primer ministro Wen Jiabao alertó que la escasez del vital líquido amenazaría la «supervivencia misma de la nación china». Y es que abastecer a la población más grande del planeta (1.444,2 millones de habitantes) y al mismo tiempo atender la demanda de industrias, agricultura y ganadería ha mermado sus recursos. Por eso, el comunismo chino se adelantó, viajó al espacio y anunció el hallazgo de agua en la superficie lunar.

Con el 20 % de la población mundial, pero tan solo 7 % del agua dulce del planeta, China necesita soluciones para el ascenso geopolítico que planea Xi Jinping. Evitar que se socave el crecimiento y la estabilidad política es tan vital para el Partido Comunista Chino (PCCh) como el agua dulce. El descubrimiento no se trata de agua corriente y palpable, sino de señales de agua «en datos espectrales de reflectancia de la superficie lunar adquiridos por Chang’E-5», indicó la revista Science Advances.

[2022 BREAKING] First evidence of onsite water on the Moon detected by the Chang’E-5 lander. Research paper published on Science Advances: https://t.co/Y8x1MbUPVD pic.twitter.com/gPWcIYUigi

El artificio espacial había alunizado en diciembre de 2020 en la cara visible de la Luna. Sin embargo, otro tipo de roca mostró una absorción mucho más fuerte del líquido, lo que «sugiere una fuente adicional de agua del interior lunar». Es un hallazgo importante —aunque incipiente— para el régimen, ya que son necesarias más exploraciones. Pero no hay que olvidar que con el pasar de los años, China dependerá en mayor medida de recursos y alimentos de otros países para continuar con sus planes hegemónicos y alimentar a la población.

La investigación de las reservas de agua también permitirá «la construcción de estaciones lunares tripuladas en las próximas décadas», dicho por el embajador chino Deng Xijun.

China's lunar probe, Chang’e-5 lunar lander, detects in-situ moon surface water, lending new evidence to the dryness of satellite & as investigation of lunar water reserves to the building of manned lunar stations in the next decades. pic.twitter.com/gImxtq2NeX

— Ambassador Deng Xijun (@China2ASEAN) January 9, 2022