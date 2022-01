Presiones internas están acechando a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos por el papel que está desempeñando Rochelle Walensky, su directora desde enero de 2021. Desde que asumió el cargo sus declaraciones han generado confusión e incluso alarma. Todavía los estadounidenses recuerdan cuando en marzo del año pasado dijo que tenía «miedo» por un repunte de casos, siendo ella una autoridad en materia sanitaria y en parte quien coordina los esfuerzos para mantener segura a la población.

Episodios como este han ocurrido varias veces y para enmendar errores, Walensky pidió consultoría en medios, según información que trascendió recientemente en portales de EE. UU. La falta de coherencia necesitaba correcciones urgentes. Información poco precisa también afecta a la administración de Joe Biden, incluyendo a Anthony Fauci, el principal asesor médico y Vivek Murthy, cirujano general de EE. UU.

Tanto Fauci como Murthy criticaron la reciente modificación a la guía de los CDC que acorta el periodo de cuarentena en los contagiados asintomáticos. No se indicó la necesidad de una prueba de antígenos al finalizar dicho periodo y eso generó incomodidades. Las razones de los cambios podrían inclinarse más a lo político y económico que a la ciencia, según algunos científicos de los CDC citados por CNN, evidenciando que sobran las críticas internas.

La consultora que estaría trabajando con la funcionaria sería Mandy Grunwal, la asesora de medios para el Partido Demócrata. No es para menos. El actual gobierno insiste a los ciudadanos para la aplicación de vacunas y presiona con mandatos de obligatoriedad mientras que Walensky había dicho en agosto pasado que las vacunas «no pueden prevenir la transmisión».

Los gobiernos del mundo, entre estos el estadounidense, comunican actualmente las cifras de contagios con alarma ante la expansión de la variante ómicron. El lunes 3 de enero se registraron 1.082.549 nuevos casos desde el inicio de la pandemia. El viernes siguiente se reportaron 900.832 nuevas infecciones de Covid-19 y 2615 muertes en EE. UU., según datos de la Universidad Johns Hopkins, citados por EFE.

Sin embargo, la directora de los CDC reveló este 10 de enero que más del 75 % de las “muertes por COVID-19” ocurrieron en personas “que tenían al menos cuatro comorbilidades». Por lo que de acuerdo a Walensky «estas son personas que no se encontraban bien».

La reacción fue inmediata, Donald Trump Jr, el hijo del expresidente Donald Trump, aseguró que «ellos (el gobierno) sabían esto en 2020». Y que según fuentes recibió comentarios como «un tipo atropellado por un autobús fue marcado como muerte por COVID porque también tenía COVID, pero no puedo decir nada».

