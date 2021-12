Las personas contagiadas por COVID-19 en Estados Unidos solo deberán cumplir cinco días de cuarentena y no 10 en caso de ser asintomáticas, así lo anunciaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Es un cambio en las normas de bioseguridad que no había ocurrido desde que la pandemia se extendió por el mundo en 2020. Lo curioso, es que el anuncio se hace público cuando los casos de la variante omicron se multiplican a diario.

Luego de los cinco días de aislamiento, la recomendación para la persona contagiada es usar mascarilla en caso de salir al exterior y retomar sus actividades. Aplica para quienes estén vacunados o no. Las indicaciones también se ajustaron para aquellos considerados como contacto estrecho. En el caso de las personas que no están vacunadas o que no han recibido la vacuna de «refuerzo» —adicional a las dos dosis—, la indicación es hacer cuarentena de cinco días, seguida del uso de mascarilla por cinco días más. Todas las recomendaciones pueden leerse en el sitio web de la agencia.

El motivo de la actualización, es que según la agencia, la mayor probabilidad de la transmisión del virus ocurre «temprano en el curso de la enfermedad, generalmente en los 1-2 días antes de la aparición de los síntomas y 2-3 días después».

Sin embargo, han surgido objeciones. Más que guiarse por un tema de salud, la agencia estatal podría apuntar a evitar un nuevo cierre de la economía. Algo que no le conviene a la Administración Biden.

«No se trata de la mejor ciencia, es un compromiso para mantener la economía abierta frente a pruebas inadecuadas», afirmó el excirujano general de EE. UU. —desde 2017 hasta 2020—, Jerome Adams.

Para evitar males mayores, Adams exhortó a las personas que dan positivo por COVID-19 a hacerse una prueba de antígeno y asegurarse de que den negativo antes de salir del aislamiento. «Amo a los CDC. Crecí con ganas de trabajar allí y he sido uno de sus defensores más fervientes. Nunca soñé que llegaría el día en que aconsejaría a la gente que NO siguiera su guía», añadió.

I love the CDC. Grew up wanting to work there and have been one of their most ardent defenders.

I never dreamed the day would come when I would advise people NOT to follow their guidance. Breaks my ❤️

But ask any of them. They wouldn’t even follow it for their own family. https://t.co/qm1yD4U7pR

— Jerome Adams (@JeromeAdamsMD) December 28, 2021