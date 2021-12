No es un secreto que la reciente película de Spiderman revolucionó las salas de cine tan golpeadas por la pandemia. Las butacas continúan llenas tras casi 15 días desde el estreno en Estados Unidos. Los fanáticos acuden a reencontrarse con uno de los superhéroes favoritos de Marvel y consiguen justo lo que buscan: emoción, efectos especiales, peleas y la continuidad discursiva con la trilogía iniciada en 2002 y retomada en 2017 con Tom Holland.

A partir del éxito evidente, surgen análisis que son válidos mencionar (sin spoilers). Y es que la última película de la saga queda exenta de los tintes ideológicos progresistas que tanto se está esforzando por infiltrar la industria del cine estadounidense. No hay aceptación forzada de la homosexualidad o personajes a los que cambiaron de color de piel o nacionalidad. «Spider-Man: No Way Home» es el cine de acción, fantasía y ficción que los fanáticos están acostumbrados a ver. Esta vez Marvel evitó la tendencia y el resultado fue brillante.

La trayectoria del personaje por casi 20 años sin duda es lo que está llevando a los seguidores de Marvel al cine, pero también es cierto que cuando se anuncian contenidos inclinados hacia la moda «woke», el interés merma. Los números podrían ser prueba de ello. Ejemplo de ello es «Eternals», la entrega de la Fase Cuatro que presentó el primer beso gay de la franquicia, obtuvo el puntaje más bajo de Rotten Tomatoes del universo cinematográfico Marvel con 47 %.

En contraste, «Spider-Man: No Way Home» obtuvo 95 % en ese ranking y superó los 1000 millones de dólares en la taquilla mundial a 12 días de su estreno, solo por detrás de «Avengers: Endgame» y «Avengers: Infinity War» que llegaron a la meta a cinco y 11 días de su estreno respectivamente.

Una historia para todos

Una frase interesante surge de un artículo publicado por Breitbart. No estar inmerso en la ola «woke» no significa que «Spider-Man: No Way Home» no tenga nada que decir. Todo lo contrario. «La diferencia, sin embargo, es que la historia nos habla, a todos, en la forma en que se supone que habla el arte. Los temas son universales, los personajes son identificables, las emociones son reales y el deseo del cineasta de montar un espectáculo es contagioso».

El argumento que ahora deberá explicar la industria del cine es cómo culpaban a la pandemia por la falta de asistencia a los cines y ahora, el repunte de taquilla es más que reconocible con el estreno de la nueva película de Spider-man.

«Detén la propaganda. Vuelve a hacer arte. Si no lo haces, habrás matado al mayor medio artístico de la historia de la humanidad: la imagen en movimiento», es un exhorto de la columna desde el medio estadounidense firmado por su editor John Nolte.

El progresismo continúa

No significa que la franquicia baje los brazos, aún quedan material que apela a una supuesta inclusión a pesar que el público demostró que prefiere superhéroes sin cambios forzados en pro de una supuesta inclusión. Desde Iron Man hasta la nueva de Spiderman así lo demuestran. Pero lo progre llegó y así lo quieren mantener.

El servicio por suscripción de Disney + lanzará en 2022 la serie Ms. Marvel con una trama multiétnica de una adolescente de ascendencia paquistaní con familia que entró ilegalmente a Estados Unidos. La canadiense Iman Vellani, dará vida al personaje, en el plano real también tiene padres paquistaníes.

El cómic no tiene demasiado tiempo, fue creado en 2014, así que su intromisión en el MCU (Marvel Cinematic Universe) es reciente. Además el nombre de la protagonista es Kamala Khan, la creadora Sana Amanat, tomó el nombre de la entonces fiscal general de California y actualmente vicepresidente de EE. UU. Kamala Harris.

Según Kevin Feige, director de Marvel, la serie será una “ventana para que el resto de América vea la vida de una familia musulmana”. Tal como apuntó Derecha Diario, la franquicia deberá decidir si profundizar un camino progresista o seguir manteniendo contentos a los fanáticos.

Puede que algo quede claro, la moda «woke» hace mucha bulla, pero no garantiza audiencias en el servicio por suscripción ni llena totalmente las salas de cine.