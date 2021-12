El aumento de la gasolina, el gas, la electricidad o de la emblemática cena de Acción de Gracias no son las únicas muestras tangibles de que la inflación está haciendo mella en la economía estadounidense. Otros indicadores como las compras minoristas en víspera de Navidad demuestran que los consumidores se volvieron moderados debido a la inflación.

Dichas ventas solo aumentaron 0,3 % en noviembre. Es el menor avance en cuatro meses y luego de que octubre registrara un aumento de 1,8 %, según cifras del Departamento de Comercio citadas por Bloomberg. Si se excluyen gasolina y vehículos de motor, el aumento de las ventas quedaría en tan solo 0,2 % durante el mencionado mes.

Hay otro factor a tener en cuenta. Puede que los consumidores hayan decidido comprar en meses anteriores luego de que circulara información sobre deficiencias en las cadenas de suministros y previendo algún aumento de precios.

Un reciente titular de The Associated Press aseguraba que «desafiando la inflación, los estadounidenses aumentaron sus gastos el mes pasado (octubre)». Sin embargo, una crítica válida surgió del portal Breitbart, al indicar que una mejor interpretación sería decir que los estadounidenses aumentaron el gasto debido a la inflación. Después de todo, con los precios disparados en casi todos los rubros, los consumidores no tenían más remedio que gastar más o recortar. «Esperar un mes más para comprar regalos de Navidad significa precios más altos y menor oferta».

La Fed admite inflación «generalizada»

Todo se traduce en consecuencias producto de altos estímulos a la economía, problemas con el abastecimiento a propósito de la pandemia y salarios más altos para captar empleados. Tres razones por las cuales la inflación no resultó ser tan transitoria como aseguraban economistas optimistas y la Reserva Federal (Fed).

La inflación ahora marca un récord que no se había visto en 39 años, de acuerdo con el balance más reciente del Departamento de Trabajo. Este detalló que el índice de precios al consumidor (IPC) subió 6,8 % durante un periodo de 12 meses que terminó en noviembre. En octubre se ubicaba en 6,2 %.

A la Fed no le quedó otra opción que asumir que la inflación ya es «generalizada». La institución también rebajó las previsiones de crecimiento económico a 5,5 % este año, cuatro décimas menos que en septiembre; mientras que subió las de inflación a 5,3 %, frente al 4,2 % estimado previamente, reportó EFE.

Otra medida será reducir las compras mensuales de bonos al doble del ritmo que había anunciado anteriormente, y que probablemente pondrá fin a las mismas en marzo. Las compras de bonos iban destinadas a mantener bajos los tipos de interés a largo plazo para ayudar a la economía, pero según Jerome Powell, presidente de la Fed, ya no son necesarias. «La economía es robusta y ya no necesita este apoyo monetario», dijo.

Las compras decayeron

Está por verse si las medidas llevadas adelante por la Fed funcionarán. Los pronósticos apuntan a que la inflación del próximo año sea de 2,6 %. Más allá de ese objetivo, lo cierto es que los bolsillos de los estadounidenses buscaron sortear la inflación de cara a la Navidad.

Ejecutivos de Walmart dijeron a la agencia AP a mediados de noviembre que las ventas de comestibles aumentaron drásticamente en otoño, en parte como un reflejo de las compras de algunos consumidores que se habían visto afectados por el aumento de precios en otros lugares. El tráfico de clientes aumentó 5,7 %.

Pero el declive ha sido inevitable. Los datos más recientes del Departamento de Comercio indican que posteriormente las ventas en los grandes almacenes cayeron 5,4 % mientras que las ventas de las tiendas de electrónica cayeron 4,6 %.

Falta que el organismo publique el próximo mes los indicadores de diciembre, pero está claro que la solución no se verá en lo que resta de 2021.