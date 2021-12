Una acusación contra los multimillonarios George Soros y Bill Gates salió de boca de un alto representante de la Iglesia católica a propósito de la pandemia por el COVID-19, ante las presuntas intenciones de los magnates de aprovechar el virus y establecer el «control total» y un “estado de vigilancia” global. El señalamiento vino del cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller, conocido por haberse desempeñado como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y trabajar mano a mano con el papa Francisco, aunque la relación entre el pontífice progresista y el cardenal conservador dista de ser cordial.

Los llamó la «élite financiera». La cual junto a Klaus Schwab, presidente del Foro Económico de Davos, se está aprovechando de la crisis del COVID-19 para «avanzar en su agenda», de acuerdo con las palabras de Müller.

El virus se convirtió en la oportunidad para que «las personas que se sientan en el trono de su riqueza» avancen en sus planes y utilicen las medidas restrictivas de gobiernos de todo el mundo para someter a sus ciudadanos, explicó el cardenal conservador en un entrevista al Institut Saint-Boniface Parnasse en Bruselas, reseñada por RT.

Para explicar su planteamiento, el cardenal alemán argumentó que si bien el COVID-19 ha sembrado caos en todo el mundo ante la poca información y altas tasas de contagio, también es cierto que estas figuras con influencias global vieron la oportunidad perfecta para «poner a la gente en fila».

En resumen, el objetivo de dicha «élite financiera» es crear un «hombre nuevo», que estaría a su «imagen y semejanza», alertó el prelado de la Iglesia católica.

"[they] proclaim loudly that this is an opportunity to push their agenda, an agenda based on fraud, specifically the opinion that we can use modern technology to bring forth a new creation […]"

