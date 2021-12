El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se regocijó en televisión nacional de haberse reunido con «alguien de la CIA». Durante un acto proselitista dijo que «todos los días» se reúne con «dos o tres» delegaciones del mundo. Fue en ese momento cuando anunció la reunión, de la que no dio detalles, y culpó directamente a James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, por haber «sacado la noticia».

Si la reunión con Maduro fue real, tal como vociferó, es válido preguntarse cuál sería el motivo de dicho encuentro. Una visita reciente de un funcionario estadounidense a presos norteamericanos en Venezuela podría ser la respuesta, aunque no está confirmado que se trate del mismo representante.

En días recientes se conoció la visita de Roger Carstens, diplomático de alto rango de EE. UU. y enviado para asuntos de rehenes. Él viajó a Caracas para reunirse con funcionarios venezolanos y los presos, según una nota de The Associated Press. El propósito de sus gestiones es lograr la liberación de los hombres que el gobierno de Joe Biden «cree que están siendo retenidos como moneda de cambio».

El grupo incluyó a los seis de Citgo, como se les conoce a los exdirectivos de la principal filial de PDVSA en EE.UU., quienes en 2017 viajaron al país caribeño por una presunta reunión de negocios que se convirtió en una emboscada para enviarlos a la cárcel.

En sus declaraciones Maduro no perdió la oportunidad para decir que las autoridades norteamericanas «no tienen palabra». Otro ataque discursivo que se suma a las ya golpeadas relaciones con EE. UU., marcadas por el quiebre de los lazos diplomáticos desde 2019.

Fue la cuenta en Twitter de Conflict News Worldwide CNW (Noticias de Conflictos en el Mundo) la que reseñó a inicios de diciembre el aterrizaje en Caracas de un vuelo procedente desde San Juan, Puerto Rico. Se trató del vuelo N173PA (Ebola Jet) de Phoenix Air. La aerolínea «está vinculada a la CIA y otras agencias gubernamentales de Estados Unidos».

About to land in Caracas Maiquetia from San Juan N173PA (Ebola Jet) of Phoenix air, Phoenix air is linked to the CIA and other US government agencies.#Venezuela pic.twitter.com/rIqUykJpQN

— CNW (@ConflictsW) December 7, 2021