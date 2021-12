Los barcos chinos que recorren los mares de oriente a occidente se convirtieron en noticia los últimos 12 meses. Las enormes flotas pesqueras que arrasan especies marinas fueron identificadas en aguas colindantes con Chile, Perú, Argentina e Islas Galápagos (Ecuador). Teniendo este precedente y el hecho de que China es el segundo país propietario de buques más grandes del mundo, surge la preocupación por un mal que podría resultar mucho mayor. Tiene que ver con misiles presuntamente escondidos en contenedores como un plan del gigante comunista para atacar países enemigos.

No es descabellado considerar que desde China se ponga en marcha dicho plan. Expertos y organizaciones independientes se lo han tomado en serio, investigando estas posibilidades, considerando que desde hace años el principal enemigo de Estados Unidos quiere desplazarlo en el terreno económico y bélico.

Por este motivo es válido citar un informe del Centro de Derecho Internacional de Stockton, adscrito al Colegio de Guerra Naval de EE. UU., en el que se menciona que con 5600 buques con una capacidad de 270 millones de toneladas de peso muerto, el despliegue de misiles lanzados desde contenedores mercantes «mejoraría significativamente las capacidades de guerra de China».

Según el reporte, para 2019, China estaba construyendo una variante del misil de crucero de largo alcance conocida como YJ-18 que se puede disparar desde contenedores de envío estándar cargados en buques mercantes de bandera china.

Military experts say China is feared to be hiding missiles in shipping containers. Our Geospacial Intelligence satellites better find out! pic.twitter.com/Vg9yAGVXmj

— 🇺🇸ProudArmyBrat (@leslibless) December 6, 2021