El mundo estuvo lleno de preguntas este 2021 y aunque faltan pocos días para que el año termine, ya es posible saber cuáles fueron los temas con mayor demanda, al igual que las interrogantes que se plantearon con mayor frecuencia en Google. Aunque estuvo con menos protagonismo que el año anterior, la pandemia siguió estando presente entre los principales temas por usuarios ávidos investigando sobre las vacunas.

A pesar de que en 2020 la palabra «coronavirus» más demandada por los usuarios, ahora las inquietudes de la población se han visto reflejadas en temas muy diferentes de otros años. En esta oportunidad, la política estadounidense copó las búsquedas mundiales.

La atropellada salida de las tropas estadounidenses luego de 20 años de Afganistán por orden del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo que el mundo mirara atento lo que pasaba en el país asiático. El hecho abrió los ojos del territorio occidental sobre cuál fue y sigue siendo el precio a pagar por la sociedad, a raíz del dominio de los talibanes. Por eso, el primer lugar de las búsquedas globales en la categoría de noticias se lo llevó esta nación.

No causa asombro que las criptomonedas se llevaran un lugar del conteo noticioso, un interés que no pasa desapercibido en los algoritmos del motor de búsqueda y surge, entre otros factores, por el deseo de tener una libertad económica con monedas no controladas por los bancos centrales de los países.

Entre la segmentación que estuvo relacionada a este tipo de divisa, se captó un número importante relacionado con la búsqueda del término Dogecoin, la moneda nacida en 2013 con el símbolo de un meme, que este año ganó su lugar en este listado, igual que Ethereum (ETH). El propio Elon Musk mencionó varias veces la Dogecoin y hasta la compró para uno de sus hijos. Chiste o no, la criptodivisa le ganó al ya conocido Bitcoin en las tendencias de Google.

¿Quién no recuerda el fenómeno GameStop que sacudió a Wall Street en enero? El impacto continuó aunque ya no en relación a la cadena de venta de videojuegos, sino con AMC, la cadena de cines en Estados Unidos. Era una empresa moribunda económicamente hasta que sus acciones repuntaron por la movida de foristas en Reddit. En junio, su valor volvió a dispararse.

