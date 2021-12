Si hay algo que está preocupando a los gobiernos del mundo es la aparición de la nueva variante omicron, aunque sin datos precisos. No hay total certeza de su tasa de transmisión o si las vacunas que ya existentes son efectivas para combatirla. Pero varias naciones están cerrando su espacio aéreo a vuelos provenientes de Sudáfrica y aplicando restricciones que los ciudadanos amantes de la libertad no ven con bueno ojos. El descontento se viene transformando en protestas.

Impuestos y prohibición de acceso a una larga lista de lugares a los no vacunados, confinamientos y una posible imposición de vacunas en Europa están provocando que algunos líderes políticos recurran al término de la «chinificación» para hacer la analogía de estos extremismos sanitarios con las imposiciones ordenadas en el gigante asiático por parte del totalitarismo de Xi Jinping. Por supuesto hay distancias en la comparación. En China la policía se lleva detenidos a civiles para amarrarlos de manos y pies y vacunarlos. Una de las víctima se llama Zhang Jianping y su caso fue registrado por Human Rights Watch.

Ahora bien, lo que está ocurriendo en la Unión Europea preocupa por el grado autoritario que están cobrando las medidas, sin la participación y opinión de sus habitantes. De ahí la similitud. Un ejemplo es la «tasa» de 100 euros mensuales que deberán pagar los ciudadanos griegos mayores de 60 años que no hayan recibido las dosis.

La frase pertenece al presidente del Partido de la Libertad irlandés, Hermann Kelly, dicha a Breitbart. Fue una clara respuesta a Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, quien recientemente propuso debatir la idea de aplicar un mandato obligatorio de vacunas en el bloque de los 27 países. El rumano Cristian Terhes, miembro del Parlamento Europeo, coincidió con el argumento de Kelly.

Nails It: “Clearly what we are witnessing right now is the Chinafication of Europe, what is happening in China with social credit scores & we are seeing the same system being implemented right now under the leadership of Ursula von der Leyen”. – @CristianTerhes pic.twitter.com/TAuLix7MNc

— 'Sikh For Truth'. (@SikhForTruth) November 25, 2021