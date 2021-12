Para Chris Cuomo, presentador de CNN, fue inevitable evadir responsabilidades. El canal de noticias anunció su suspensión indefinida un día después que salieron a la luz documentos que revelaban hasta qué grado se involucró en la caso de su hermano, el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, señalado por 11 mujeres de acosarlas sexualmente.

Por más que el presentador de «Cuomo Prime Time» quiso preservar su imagen, esta parece venirse en picada al igual que ocurrió con el exgobernador demócrata. El hecho de haber usado influencias para controlar publicaciones periodísticas sobre las denuncias de acoso, sin dudas comenzó a pasarle factura.

Ahora la cadena noticias marcó distancia de Cuomo. Aseguró a través de un portavoz que no tenían conocimiento de los documentos a pesar de que el hermano del exgobernador les confesó haber » ofrecido consejos al personal de su hermano».

«Sin embargo, estos documentos apuntan a un mayor nivel de participación en los esfuerzos de su hermano de lo que sabíamos anteriormente», agregó el vocero. «Como resultado, hemos suspendido a Chris indefinidamente, en espera de una evaluación adicional».

New: CNN has suspended Chris Cuomo indefinitely. Here’s the full statement from the network. pic.twitter.com/G7aEYgsL6K — Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 30, 2021

La tabla de salvación que no funcionó

Los documentos incluían mensajes de texto y transcripciones de entrevistas con los expertos que dirigieron la investigación sobre las acusaciones contra el exgobernador, quien dimitió el pasado 10 de agosto cuando el declive era inevitable. De firmar un contrato millonario para un libro y recibir un premio Emmy, pasó al repudio nacional y de su propio partido.

Incluso el presidente Joe Biden le pidió la renuncia —aunque el propio mandatario está envuelto en señalamientos por tratos inapropiados hacia mujeres— luego de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, catalogara el informe como «aberrante».

No importó que el exgobernador publicara videos donde insistió que «nunca» tocó a nadie «de manera inapropiada o con avances sexuales inapropiados». La lápida ya estaba puesta sobre su mandato mientras que su hermano movía fichas para salvarlo.

Chris Cuomo no solo acabó con su ética profesional y su espacio en CNN, en septiembre pasado fue acusado por una excolega del canal ABC, quien contó en una columna de The New York Times cómo el presentador la tocó sin consentimiento delante de su esposo.

Doble discurso

En los documentos se lee cómo Chris Cuomo contó a los investigadores las averiguaciones que hizo sobre un trabajo de un periodista llamado Ronan Farrow. Según el presentador, se trata de una práctica «convencional».

«La idea de que un reportero llame a otro para averiguar lo que se avecina es completamente normal», dijo en aquel momento.

Paralelamente, delante de las cámaras, Cuomo aseguraba a los televidentes que no era «un asesor», sino «un hermano». Reconoció, de acuerdo al comunicado de CNN, que habló con los ayudantes de su hermano y dio su «opinión» hasta que la cadena de noticias le dijo que dejara de hacerlo en mayo.

«Nunca ataqué ni alenté a nadie a atacar a ninguna mujer que se presentara. Nunca llamé a la prensa sobre la situación de mi hermano». añadió.

Fueron palabras que finalmente se las llevó el viento, dada la información plasmada en los documentos.