Si Álex Saab se reunió o no con autoridades de Estados Unidos previo a su arresto en Cabo Verde, es una duda que sigue sin respuesta. Sus abogados negaron cualquier tipo de colaboración aunque nada dijeron sobre si los encuentros en efecto ocurrieron. En este sentido, un posible indicio de dichas conversaciones salió a la luz desde el Juzgado Federal de Miami.

Se trata de un documento donde los fiscales del caso de Álex Saab dejan constancia de la entrega de un DVD a la defensa del testaferro de Nicolás Maduro, «que contiene declaraciones escritas o grabadas del acusado», de acuerdo con información publicada por Joshua Goodman, corresponsal de The Associated Press.

«Me encantaría saber dónde hizo Saab esas declaraciones y a quién. ¿A los funcionarios estadounidenses?», fue el planteamiento de Goodman. Una duda que permanece en el resto de la opinión pública interesada en el caso del lavado de unos 350 millones de dólares del erario venezolana para la compra de alimentos con sobreprecio en el programa gubernamental Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Prosecutors have handed over to Alex Saab's attorney a DVD "which contains written or recorded statements of the defendant."

Would love to know where Saab made those statements and to whom. To US officials? pic.twitter.com/aDeCtB3mLA

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 29, 2021