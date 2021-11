La preocupación internacional por la campeona china de tenis, Peng Shuai, sigue vigente a pesar de los últimos videos que circularon de ella, en los que se le ve cenando con amigos y en un torneo deportivo. La ONU exige investigar la acusación que hizo contra Zhang Gaoli, ex viceprimer ministro chino y miembro de alto rango del Partido Comunista de China (PCCh); mientras que la Asociación de Tenis Femenino (WTA, en inglés) no se fía de las imágenes difundidas por el régimen comunista.

Existe la gran incógnita de si la tenista china realmente está a salvo o no, ya que los videos solo han sido difundidos por miembros afines al PCCh. Y además, genera suspicacia que se le ve sonriendo y saludando, como si su denuncia por agresión sexual y su desaparición de las redes sociales chinas desde el 2 de noviembre no tuvieran mayor relevancia.

Hace unos días, el editor jefe del Global Times, medio propiedad del régimen chino, difundió videos de Peng saludando junto a otras personas y firmando autógrafos en un estadio, a propósito de un torneo. Otro video la muestra cenando «con su entrenador y amigos en un restaurante».

Estos intentos por apaciguar las críticas internacionales no son suficientes. La WTA sigue atenta a lo que pudiera haber detrás de la propaganda sobre la tenista. “Si bien es positivo verla, no está claro si es libre y capaz de tomar decisiones y actuar por su cuenta, sin coacción o interferencia externa”, aseveró Steve Simon, presidente de la Asociación.

Can any girl fake such sunny smile under pressure? Those who suspect Peng Shuai is under duress, how dark they must be inside. There must be many many forced political performances in their countries. pic.twitter.com/2oDOghBTvA

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021