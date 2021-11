Dos ciudadanos venezolanos ligados a la Guardia Nacional Bolivariana quedaron detenidos en Bogotá por supuestamente reclutar y entrenar jóvenes para promover nuevas protestas en Colombia. Ambos fueron interceptados en el barrio 20 de julio y Roma. La justicia colombiana ordenó su expulsión durante 10 años.

Uno de ellos, Marcos Dávila García, tiene vínculos con el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), con grado de teniente. Según el reporte de El Tiempo, aparece activo al menos hasta 2018, ejecutando operaciones en San Juan de los Morros, estado Guárico.

El expediente de Dávila también incluye sanción administrativa por uso indebido de la fuerza. Adicionalmente, se resalta que hizo curso de fuerzas especiales en Rusia y en Cuba. El otro de los detenidos es Gleimer Alexánder Nazaret, exdirector del Ministerio de las Comunas y agente de base Territorial de Inteligencia.

Se encontraron evidencias de adoctrinamiento, entrenamiento y suministro de logística con el fin de activar «nuevas jornadas de desestabilización del orden público, de la economía e incluso del país». Dichas pruebas que mencionó el medio colombiano comprobarían lo que expertos y figuras políticas internacionales señalaron en las protestas de abril de este año: el chavismo podría tener las manos metidas en los disturbios que dejaron más de 19 millones de dólares en daños y más de 60 muertos tras dos meses de protestas en Colombia

El entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, fue uno de los primeros en acusar al dictador venezolano Nicolás Maduro.

Expulsan a venezolanos espías que reclutaban jóvenes en el sur de Bogotá. Tienen cursos de fuerzas especiales en Cuba y Rusia. Le contamos vía @Uinvestigativa ➡️ https://t.co/jGA3X0yDEl pic.twitter.com/nVdNvuUhXl — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 15, 2021

Atando cabos

No solo estaban reclutando jóvenes para nuevas protestas en Colombia, también lo hicieron para las manifestaciones violentas registradas desde el año pasado, apuntó el portal colombiano. Las labores de inteligencia permitieron establecer que Dávila García y otro extranjero hacen parte de una red dedicada a la recolección de información de carácter estratégica.

Si bien ambos detenidos fueron detectados hace cuatro meses, Colombia estimó que la red tiene dos años operando en el país. Por si fuera poco, el grupo criminal «Los Tupamaro» aparece mencionado en el caso por tener una cuota de participación.

Lo cierto es que el nuevo hallazgo sirve para atar cabos a partir de los disturbios que cubrieron al país. La excusa fue la propuesta de reforma tributaria hecha por el gobierno de Iván Duque, a partir de allí se extendió una violencia exacerbada con barricadas, vandalismo, destrucción, heridos y muertos.

El senador izquierdista Gustavo Petro, dio señales de lo que podía pasar antes del estallido social. Dijo que si Duque retiraba la reforma, no era necesario que la gente saliera a protestar. Pero no fue coherente, y cuando se declinó la reforma tributaria, su llamado a la calma brilló por su ausencia. Petro no oculta sus aspiraciones presidenciales para el próximo año, un escenario que podría terminar de consolidar el peligroso avance socialista de la región con el apoyo de potencias como Rusia y China.

Entrenamientos en Cuba

Otro detalle no menos importante es el dato del entrenamiento en Rusia y Cuba de uno de los detenidos. Este tipo de formación ha sido denunciada por oficiales de la FANB y funcionarios públicos.

A través de distintos cursos aprenden a aplicar técnicas de adoctrinamiento y control social, infiltración en las instituciones civiles y militares, planificación de la represión sistemática, e inducción y participación directa en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Cada uno de los testimonios quedó plasmado en un informe publicado por el Instituto Centro de Estudios para América Latina (Casla).

Operaciones psicológicas, psicología social y teoría de la imagen son algunas materias que forman parte del pensum. No es de extrañar que estos «aprendizajes» hayan se exporten al país vecino.