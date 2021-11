Puede que la cancelación en china no se limite al terreno ideológico. Así como el régimen chino ha cancelado a figuras públicas de internet, de la televisión y de la publicidad de grandes marcas, también lo hace contra aquellos que denuncian por daños morales y físicos a los altos mandos del Partido. Es el caso de Peng Shuai, una famosa tenista que ha competido en torneos como el Abierto de Australia. Está desaparecida desde el pasado 2 de noviembre.

Nada se sabe de ella desde que publicó un mensaje en la red social Weibo acusando a Zhang Gaoli, ex viceprimer ministro chino y miembro de alto rango del Partido Comunista de China (PCCh) por una supuesta agresión sexual tres años atrás. El texto fue eliminado a los pocos minutos, probablemente por el propio partido que mantiene un fuerte control sobre el contenido que vaya contra el régimen. Además, las búsquedas con el nombre de Peng Shuai e incluso la palabra «tenis» parecían estar bloqueadas de internet, según The New York Times.

“No he oído hablar del tema que planteó”, “esta no es una cuestión diplomática”, fueron las declaraciones del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, cuando fue consultado por el tema. La actitud es similar a la que ocurre con varios artistas desaparecidos de la palestra pública cuando se muestran en desacuerdo con las coercitivas leyes chinas.

Si bien dichos casos corresponden a un tema cultural, el modus operandi con la tenista vendría siendo el mismo: silenciar las voces que perjudiquen a la imagen de la dictadura de Xi Jinping. La NBA es testigo de ello, dos equipos fueron censurados por denunciar las calamidades en el Tíbet, Xinjiang y las duras arremetidas contra la soberanía de Hong Kong.

🎾 Preocupación mundial por la desaparición de Peng Shuai, campeona de Roland Garros en dobles en 2014, tras denunciar a exministro chino por violación https://t.co/K3a3H1MNOJ pic.twitter.com/emg4C5bf9x — La Tercera (@latercera) November 14, 2021

La cancelación le juega en contra a Xi Jinping

La etiqueta #WhereIsPengShuai se viralizó en redes sociales y esto llamó la atención fuera de las fronteras del país. La Asociación de Tenis Femenino (WTA) exigió que la denuncia de la tenista china sea investigada, de no haber resultados por medio de una «investigación completa y transparente», la organización repensará las relaciones con el gigante asiático.

Sería un golpe económico para el Dragón Rojo ya que la Asociación mantiene allí 11 torneos y un «lucrativo acuerdo a largo plazo» para celebrar sus finales de la gira en Shenzhen, apuntó The New York Times. La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) dedicada el género masculino respaldó el comunicado. Sin duda es una posición atípica para la dictadura china ya que la cultura de la cancelación que viene aplicando le está jugando en contra.

Ahora bien, quedan detalles por dilucidar en la historia. La tenista china indicó en su mensaje que no podía presentar pruebas para sustentar su acusación, sugiriendo que Zhang había tenido la intención de mantener su relación en secreto, cuando el ex viceprimer ministro aún estaba en funciones.

Por otro lado, Steve Simon, director ejecutivo del WTA Tour, afirmó que han recibido confirmación de varias fuentes, incluida la Asociación de Tenis de China, «de que está a salvo y no bajo ninguna amenaza física». Pero no ha tenido contacto directo con Peng Shuai.

I can’t believe this is even happening in the 21st century #WhereIsPengShuai — Liam Broady (@Liambroady) November 14, 2021

Figuras como Chris Evert, extenista profesional que ganó 18 Grand Slams; Alize Cornet, exnúmero 11 del ranking mundial de la WTA; Liam Brody, campeón británico y Novak Djokovic, actual número uno del mundo se pronunciaron. Pero hasta los momentos no hay mayores detalles, la tenista sigue sin aparecer públicamente y el régimen chino parece no tener la voluntad de rendir cuentas.