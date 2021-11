Leopoldo López Gil, eurodiputado y padre del opositor Leopoldo López, ya no viajará a Venezuela. Para anunciar la decisión, publicó un video tan solo tres días después de que se diera a conocer su posible postulación para integrar la comitiva que observará las cuestionadas elecciones regionales en el país caribeño.

«No podemos asistir a unas elecciones en un país con tantos presos políticos, con acusaciones ante la Corte Penal Internacional y sin libertad de expresión», dijo en nombre del Partido Popular (PP), de centroderecha, sobre la decisión «trascendental» de retirar su participación.

El fin de semana trascendió que el diputado europeo iba a estar en la misión que se desplegará en Venezuela del 18 al 23 de noviembre. De inmediato llovieron las críticas por el contraste respecto a la opinión de su hijo, residenciado en España. «Existe el riesgo de que la UE (Unión Europea) legitime el fraude electoral en Venezuela», aseguró el fundador del partido venezolano Voluntad Popular a El Mundo en octubre de este año. De modo que la situación se tornó incómoda para el padre de Leopoldo López.

El Partido Popular Europeo ha retirado su participación de la misión de observación electoral a #Venezuela , no respaldamos a un gobierno dictatorial que no permite un proceso que no es verificable, transparente ni democrático. pic.twitter.com/fGAJ2SJrA0

— Leopoldo López Gil (@LeopoldoLopezG) November 9, 2021