La ironía cobra forma en lo que respecta a la observación del Parlamento Europeo hacia las elecciones regionales en Venezuela a celebrarse el próximo 21 de noviembre. Se trata de la posible presencia de Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López, en la delegación europea que observará los cuestionables comicios en el país caribeño bajo la dictadura chavista.

La jornada electoral ha sido criticada por su hijo, dirigente opositor venezolano exiliado en España. «La elección no es una elección libre, no es transparente y no es verificable», declaró hace un mes. A su juicio, no hay condiciones para un evento electoral convocado por el régimen. La misma denuncia que han hecho organismos internacionales y varios gobiernos del mundo.

Aún con este reclamo de parte del coordinador de Voluntad Popular, el eurodiputado será nominado por el Partido Popular para la misión que se desplegará en el país caribeño del 18 al 23 de noviembre.

La delegación de eurodiputados constará de 12 miembros: tres populares, tres socialistas, dos liberales y un miembro de los verdes, la izquierda, los conservadores y la ultraderecha, respectivamente, detalló La Voz de Galicia.

Elecciones «irrelevantes»

Oficialmente la designación de la Eurocámara de la misión a Venezuela será la próxima semana en una reunión de coordinadores de la Comisión de Exteriores. De parte de los socialistas estará el eurodiputado Javi López, quien ejerce como copresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat).

Es un trámite parlamentario y probablemente no habrá vetos políticos aunque existe posibilidad de que un grupo no designe representantes. Este tipo de comisiones ha recibido críticas. No es para menos. Las pocas garantías electorales definirán el proceso, sumado a que la oposición venezolana anunció su participación a costa de la poca integridad que tenía, bajo la dirección del dirigente Juan Guaidó.

Recientemente la coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, advirtió que participar en las votaciones regionales del régimen sería «ponerle la lápida al Gobierno interino». Otros expertos coinciden con el mismo argumento, añadiendo que los comicios serán «irrelevantes» porque de igual forma la oposición no tiene apoyo. Un escenario complicado especialmente para el extinto interinato que Guaidó que se enfrenta al escrutinio público por su dudosa actuación respecto a activos venezolanos como Monómeros y al uso de recursos del Estado congelados en la Reserva Federal de Estados Unidos.

En aquellas declaraciones, Leopoldo López aseguró que la invitación de Maduro a la misión de observadores de la Unión Europea es una manera «blanquearse» y de «legitimarse».

«Incluso busca legitimarse de forma retroactiva. Espera legitimar con una elección regional lo que fue el fraude de una elección parlamentaria y presidencial», aseveró en relación a la elecciones de 2018 de acuerdo a la reseña de France 24.

Sin embargo, su padre formará parte de la comisión que se desplegará en el país a partir del 18 de noviembre. Josep Borrell, el Alto Representante de la UE para Política Exterior y señalado por vínculos con el comunismo latinoamericano, fue quien anunció la decisión de enviar observadores.