De un mundo de fantasía, el parque Disneyland en Shanghái, China, pasó a ser un lugar surrealista, con más de 30000 personas encerradas y obligadas a hisoparse luego de detectar un solo caso de COVID-19. La única manera de salir era haciéndose la prueba, por ende los visitantes permanecieron hasta altas horas de la noche en las instalaciones.

Es otra muestra del modelo draconiano impuesto desde las altas esferas chinas en el marco de la estrategia «COVID cero». El régimen de Xi Jinping busca por todos los medios posibles erradicar la presencia del virus, mientras que países vecinos se abren a la posibilidad de convivir con este. Ciudades clausuradas, pasajeros de trenes enteros obligadas a aislarse, y turistas varados son escenas recurrentes desde que inició el tercer brote de la variante Delta.

El personal de Disneyland en Shanghái tampoco quedó exento de las pruebas. Sin embargo, ninguna de las personas hisopadas el domingo dio positivo por coronavirus, según la reseña de The Hollywood Reporter.

El pasado sábado, China reportó 48 nuevos casos del virus en varias provincias, el número contrasta con cifras de otros países. Por ejemplo, ese mismo día, Estados Unidos registró 29411 casos. Por otro lado, Corea del Sur, flexibilizó la apertura de comercios y la cantidad de personas reunidas en espacios cerrados. Tailandia recibirá visitantes de 63 países, siempre y cuando puedan demostrar que están vacunados. China tiene alrededor de 75 % de su población vacunada, pero los controles vienen como anillo al dedo para Xi Jinping, apresurado por presionar y controlar a la población en el marco autoritario de su régimen.

The surreal juxtaposition of an impromptu mass testing drive under Disney fireworks in Shanghai is gone viral.

Shanghai Disneyland tested over 33K visitors last night after 1 person was diagnosed as a confirm case after returning home to Hangzhou, a nearby city of Shanghai. pic.twitter.com/d6FADbHXul

— Panda Paws (@Panda_Paws_) November 2, 2021