Una de las ciudades más importantes de Estados Unidos elegirá este martes nuevo alcalde. Dos candidatos —un demócrata y otro republicano— figuran como los favoritos para dirigir Nueva York. Las estimaciones de algunos medios se inclinan hacia Eric Adams, policía retirado y presidente del condado de Brooklyn como posible ganador. Sin embargo, detrás de ellos hay una candidata que pregona las supuestas bondades del socialismo e incluso ha elogiado a la dictadura cubana.

Se llama Cathy Rojas y se postuló por el Partido del Socialismo y la Liberación (PSL), fundado en 2004 bajo el marxismo-leninismo. Quiere desviar los votos del demócrata Eric Adams y captar a los no votantes. La maestra —de 30 años de edad— en una escuela pública de Queens repite el mismo discurso que se escucha en varios países de América Latina. Quiere sumar impuestos a los ricos, quitar fondos a la policía, volver gratis el transporte público, apoyar a «todas las personas oprimidas que luchan contra el colonialismo» y varias ideas que desde ya apuntan al fracaso.

«Nos han vendido una mentira de que el socialismo da miedo. El socialismo es el futuro donde los trabajadores tienen poder, pueden vivir con dignidad y donde las necesidades básicas para sobrevivir son derechos garantizados, no bajo la amenaza diaria», escribió en su sitio web.

Es el mismo libreto de siempre, la izquierda se basa en un discurso de promesas y de resentimiento para ganar simpatizantes. Pero como suele suceder, las promesas no las cumplen y sus dirigentes tapan su fracaso culpando al imperialismo o al capitalismo. Calificativos usados también por la candidata nacida en Estados Unidos de padres colombianos.

Pero en esta carrera por la alcaldía hay un matiz difícil de ignorar. Es la propia Alexandria Ocasio-Cortez quien estaría relacionada con la candidatura de Cathy Rojas. Para explicarlo, hay que remitirse a una frase de Eric Adams sobre su postulación.

“Ya no me postulo contra candidatos. Estoy corriendo contra un movimiento. En todo el país, los socialistas de la DSA se están movilizando para detener a Eric Adams», dijo según una reseña de New York Post. El demócrata hizo referencia a Socialistas Democráticos de América, organización política que respaldó la candidatura de la congresista de extrema izquierda en 2018 y quien ha asomado sus intenciones de reformar la política estadounidense enfrentándose al «establishment» del partido azul.

Rojas no tardó en responder. “Así es, @ericadamsfornyc. El movimiento socialista es más grande que un candidato. La mayoría de los jóvenes está de acuerdo con el socialismo y eso es lo que temen los políticos establecidos». El mismo discurso que Ocasio-Cortez. Sin embargo, el grupo político no hizo comentarios sobre su candidatura.

Por otro lado, las preferencias históricas de los votantes hacia los principales partidos, republicano y demócrata, complica el panorama de la maestra de Queens. Tan solo logró recaudar 20000 dólares para su campaña frente a 19 millones de dólares de Adams, indicó The Nation. Es poco probable que la socialista se haga con la alcaldía, aún así no es desestimable el esfuerzo que están haciendo este tipo de figuras por entrar en la política de EE. UU. A eso hay que prestarle atención en medio de las tendencias progresistas que dicen defender los derechos colectivos.

“I’m no longer running against candidates. I’m running against a movement.”

That’s right, @ericadamsfornyc. The socialist movement is bigger than 1 candidate. The majority of youth agree w/ socialism & that's what establishment politicians are afraid of. https://t.co/Pu3XLfMu6R

— Rojas for NYC Mayor (@rojas4mayor2021) July 28, 2021