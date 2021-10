Quienes pensaban que la actual Administración estadounidense no era capaz de seguir tomando decisiones desacertadas sobre el tema migratorio, estaba equivocado. El Gobierno de Joe Biden se enfrenta a nuevas críticas por negociar con familias migrantes pagos de 450.000 dólares por persona a modo de «compensación». Estas fueron separadas durante la administración de Donald Trump bajo leyes migratorias.

Los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos de EE. UU. junto a abogados del gobierno están en conversaciones con abogados particulares de las familias. Aunque algunas podrían recibir pagos más pequeños, el monto total podría superar los 1000 millones de dólares, reveló el reporte de The Wall Street Journal.

Pero hay que detenerse a analizar si el posible acuerdo no estaría ligado a intereses políticos. «¿Por qué esta compensación potencial para las familias separadas en 2018 bajo la administración anterior y no las separadas entre 2008-2016 o desde 2021?», replicó una carta firmada por republicanos de la Cámara de Representantes.

Los congresistas exigen respuestas al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas y otros titulares de carteras relacionadas al tema migratorio. Estos, han sido voceros de la crisis actual en la frontera, por ende saben bien que el año fiscal 2021 registró números históricos de cruces ilegales.

Por los momentos no hay acuerdo definitivo. Abogados de ambas partes aseguraron a tribunales que estiman llegar a un acuerdo para fines de noviembre. Mientras tanto, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que representa a las familias en una de las demandas, identificó a 5500 niños separados. Hasta ahora, las familias migrantes han presentado alrededor de 940 reclamaciones.

Es un gasto millonario que probablemente será difícil de costear para la Administración de Biden y de Kamala Harris, sumado a que dichos fondos provendrán directamente del bolsillo de los contribuyentes. Los ciudadanos insisten en que la economía está empeorando y así lo dejaron saber en una reciente encuesta. No se trata de un tema partidista, tanto republicanos como demócratas mantienen esta opinión.

Dentro del Congreso también se libra una lucha en este terreno. Los detractores del paquete de gastos anual propuesto por Biden rechazan aumentar el déficit del país. A pesar de esta oposición, el Gobierno planea entregar una suma millonaria a quienes cruzaron de manera ilegal.

Las demandas de las familia migrantes escriben problemas de salud mental «duraderos para los niños por el trauma de los meses sin sus padres en condiciones difíciles, que incluyen ansiedad, miedo a los extraños y pesadillas».

Pero algunos abogados del gobierno consideran que los pagos son excesivos para las personas que han violado la ley al cruzar la frontera, enfatizaron las fuentes a The Wall Street Journal. Un abogado del Departamento de Seguridad Nacional reclamó que los pagos podrían ascender a más de lo que recibieron algunas familias de víctimas del 11 de septiembre de 2001.

Un grupo de 45 congresistas de la Cámara baja argumentaron por qué se trata de un nuevo error del Gobierno demócrata. A estos, se sumaron las opiniones de figuras como Donald Trump Jr, el senador Lindsey Graham.

«El fundamento de este atroz abuso del dinero de los contribuyentes es compensar a estas personas por el ‘trauma psicológico duradero'», agregó el texto firmados por los congresistas.

Sin duda, las conversaciones podrían convertirse en un arma de doble filo para la Casa Blanca. Lejos de la enorme indemnización de 450.000 dólares por persona, está lo que este «gesto» puede significar para personas que aún tienen en planes cruzar ilegalmente hacia EE. UU., los congresistas afirman que será «un incentivo».

El último balance migratorio arrojó más de 1,7 millones de cruces ilegales en el año fiscal 2021 ¿Será capaz Biden de sobrepasar ese límite?

Holy Shit!!! The Democrats insane. You lost your business, your job, family members whose funerals you couldn’t attend. The IRS wants to audit you if you had $600 in your bank account the government gave you $2000, but if you’re inconvenienced coming here illegally $450,000 EACH! pic.twitter.com/R1DWC6nR93

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 29, 2021