La crisis humanitaria que atraviesa Afganistán es una de las más alarmantes del mundo. Cerca 22,8 millones de personas (más de la mitad de su población) se enfrentará a una «inseguridad alimentaria aguda a partir de noviembre», según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Dentro de este entorno hostil, familias están vendiendo a sus hijos para alimentar el resto de su familia.

En las afueras de la ciudad de Herat, una madre vendió a su hija por 500 dólares. «Una vez que la niña pueda caminar, el hombre que la compró vendrá por ella. Eso ayudará a la familia a pasar unos meses», relató un reciente documental de BBC que retrató la escena. Supuestamente el hombre casará a la niña con su hijo, «pero nadie puede estar seguro».

La tragedia es una más dentro de la grave situación del país. De cierta manera, importantes carencias fueron atendidas a partir de 2001 cuando terminó el primer régimen talibán hasta este año. Sin embargo, ahora, tras la retirada de Estados Unidos, volvieron a a empeorar.

De las 22,8 millones de personas que se acercan a la crisis alimentaria en Afganistán, al menos 14 millones son niños. Es un aumento de 35 % en el nivel de hambre en comparación con el año pasado cuando las tropas estadounidenses resguardaban el país ante el acecho de los talibanes.

Algunas niñas son entregadas por dinero antes de cumplir dos años, de acuerdo con un reporte de la corresponsal de AFP, Elise Blanchard. Por lo general salen de sus hogares cuando se ha pagado la suma total, que puede variar entre 550 y 3500 dólares. La provincia de Badghis registró más de 100 casos similares.

“Mis hijas seguramente están mejor allá, con comida”, contó Mohammad Assan mostrando fotos de sus hijas de 9 y 6 años.

Afghan mothers on IDP camps who had to sell very young daughters into marriage so the entire family wouldn’t starve. Most displaced by #climatechange while they in no way contributed. See https://t.co/aWEEmuWN1V or my AFP piece to hear their stories, context, and how widespread. pic.twitter.com/TgPpRMsOcE

— Elise Blanchard (@eliseblchrd) October 27, 2021