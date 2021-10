El equipo Boston Celtics quedó fuera del mercado chino por declaraciones de uno de sus jugadores sobre la represión del régimen de Xi Jinping en el Tíbet y en la región de Xinjiang. El gigante Tencent, dueño de los derechos de transmisión en ese país, no mostrará más sus juegos en vivo y las repeticiones tampoco están disponibles en internet. Otra muestra de la poca tolerancia y el totalitarismo característico del comunismo chino.

Las voces disidentes no están permitidas. Por eso, una cuenta de fan de los Boston Celtics en Weibo anunció que dejará de publicar contenido sobre el equipo. Con más de 600.000 seguidores argumentó que no toleraría «comportamiento que dañe la armonía nacional y la dignidad de la patria».

«Estimado dictador brutal Xi Jinping y el gobierno chino ¡El Tíbet pertenece al pueblo tibetano!», junto a esas palabras el jugador Enes Kanter publicó un video de más de dos minutos exponiendo los abusos de China.

No es el primer incidente de esta naturaleza. Xi Jinping está tratando de vender por todos los medios que su comunismo «es bueno». dio directamente la orden de crear una imagen «digna de confianza, adorable y respetable» del país. Por ende, no le conviene que voces disidentes remarquen sus delitos.

En 2019 otro equipo de la NBA fue censurado porque Daryl Morey, entonces gerente general de los Houston Rockets tuiteó a favor de los hongkoneses cuando estos protestaban a favor de su libertad y en contra de una ley china que ordenada la extradición de presuntos delincuentes. «Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong». Los patrocinadores chinos se apartaron del equipo y los juegos no se transmitieron más.

El incidente quedó replicado en medios de comunicación fuera de china, como parte de un plan, de una cultura de la cancelación china contra cualquier que ose alzar su voz por encima de la directrices del partido. En marzo pasado, cuando H&M rechazó el uso de algodón de la región de Xinjiang habitada por la minoría musulmana uigur, minoristas de comercio electrónico eliminaron sus productos y un famoso, imagen de la marca, la abandonó. un patrocinador famoso abandonó la marca,

«La estrategia del Partido Comunista es utilizar el poder de mercado de China como palanca para acabar con los críticos en cualquier parte del mundo. Esto incluye empresas, académicos universitarios, periodistas y gobiernos», citó un artículo de The Wall Street Journal.

Enes Kanter, de los Boston Celtics, también publicó fotografías de zapatos pintados con temática del Tíbet. «¡¡Más de 150 tibetanos se han quemado vivos !! – con la esperanza de que tal acto genere más conciencia sobre el Tíbet. Estoy con mis hermanos y hermanas tibetanos y apoyo sus llamados a la libertad».

More than 150 Tibetan people have burned themselves alive!! — hoping that such an act would raise more awareness about Tibet.

I stand with my Tibetan brothers and sisters, and I support their calls for Freedom.#FreeTibet #FreedomShoes pic.twitter.com/MKxfs1l7GA

— Enes Kanter (@EnesKanter) October 20, 2021