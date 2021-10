El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tiene planes de lanzar su propia red social. Se llamará Truth Social y tendrá una versión beta para «invitados» en noviembre de este año. El objetivo es volver a tener contacto directo con sus seguidores para difundir sus mensajes y hacer «frente a la tiranía de las big tech«. Derechos negados por las plataformas tradicionales como Twitter y Facebook al suspenderlo arbitrariamente.

Truth Social estará en funcionamiento total en el primer trimestre de 2022, de acuerdo con un comunicado de Trump Media and Technology Group (TMTG). Esta última también es una nueva empresa del magnate republicano, la cual se encargará de promover la red social.

Trump recordó que los terroristas del movimiento Talibán sí siguen usando sus cuentas de Twitter sin ningún tipo de castigo por parte de Jack Dorsey, CEO de la compañía.

«Vivimos en un mundo donde los talibán tienen una gran presencia en Twitter, pero su presidente estadounidense favorito ha sido silenciado. Esto es inaceptable».

Nuevo servicio «no-woke»

No queda allí. Trump tiene planes de lanzar TMTG+ un servicio de video con programación de entretenimiento, noticias y podcasts. Los contenidos serán «no-woke» para romper con la moda progresista cada vez más impositiva de canales, marcas y del propio gobierno de Joe Biden.

Dicho proyecto contará con la participación del productor Scott St. John de programas famosos como «Deal or No Deal» y «America’s Got Talent». A su vez, TMTG se combinará con la compañía Digital World Acquisition Corp, permitiéndole cotizar en bolsa.

De esta manera, el empresario estadounidense enfrentará la cultura de la cancelación ejecutada por gigantes de Silicon Valley. Un esfuerzo que ya viene acompañado por recursos legales de parte del equipo de Trump, ya que en julio pasado el republicano interpuso una demanda colectiva contra Twitter, Facebook y Google.

«No hay mejor prueba de que las big tech están fuera de control que el hecho de que prohibieron al presidente de Estados Unidos en funciones», aseveró el exmandatario en ese momento.

Otras trincheras se han ido abriendo paso en el mundo de la tecnología para defender los valores occidentales de la libre expresión y desafiar los monopolios que pretenden imponer las big tech. GETTR, se perfila como una de ellas. Otras son Gab y Parler, pero Android e IOS, el sistema operativo de Apple, eliminaron la posibilidad de descargarlas.