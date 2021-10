Alejandro Andrade pasó a la historia de Venezuela como una de las figuras más representativas de la corrupción de la era chavista. De militar y guardaespaldas de Hugo Chávez, se convirtió en tesorero del país. Él fue sentenciado en 2018 a 10 años de cárcel por la Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, recientemente un juez federal de Miami redujo su pena a tres años y medio de cárcel.

La asistencia temprana de Andrade, ha permitido a los fiscales «construir casos contra varios miembros de la administración de Chávez, incluida su sucesora como tesorera, Claudia Díaz», aseguró el periodista Josh Goodman en un reporte para Associated Press.

Estados Unidos logró en el año 2019 incautar 250 millones de dólares al extesorero chavista. La entrega la hizo voluntariamente luego de declararse culpable en el caso de corrupción y admitir que recibió hasta 1000 millones de dólares en sobornos.

Pero no fue lo único. Andrade vivía como un auténtico multimillonario a costas del erario venezolano. Para ese entonces también perdió «seis propiedades inmobiliarias en el sur de la Florida, incluida una granja de caballos de Wellington; una residencia frente al mar en Palm Beach y una finca de Pinecrest (USD $33 ​​millones); así como 14 caballos de exhibición (USD $2 millones), 35 relojes de diseño (USD$ 1,5 millones) y una flota de 10 autos exóticos extranjeros (USD $1 millón), según las autoridades», reveló un reporte publicado por el Nuevo Herald.

Según Goodman, el testimonio de Andrade podría ser un herramienta «para atraer al empresario recientemente extraditado Álex Saab a enfrentarse al sucesor de Chávez, Maduro».

