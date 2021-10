Daniel Ortega se aseguró de encarcelar e inhabilitar a candidatos y activistas opositores. Su objetivo se cumplió. Ahora, con el camino libre para las elecciones generales de 7 de noviembre, su régimen anunció un diálogo que solo busca legitimarlo y extender su poder una vez que pasen los fraudulentos comicios que ya el grueso de la comunidad internacional ha anunciado que no reconocerá.

La Policía de Nicaragua confirmó en septiembre la detención del sociólogo Irving Isidro Larios Sánchez por “actos que menoscaban la independencia” del país. Con él suman 37 dirigentes opositores tras las rejas, incluyendo a siete precandidatos a la presidencia que ni siquiera pudieron inscribirse. Otros dos están en el exilio. Además, el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua inhabilitó en agosto pasado a Ciudadanos por la Libertad (CxL), el principal partido opositor.

“Después de que el pueblo reafirme este próximo 7 de noviembre que el Frente Sandinista va a continuar gobernando en este país… se abre un gran diálogo nacional, donde van a caber todos», esbozó el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez. El régimen de Ortega da por hecho su tercera reelección consecutiva. Su quinto mandato. Sin embargo, el supuesto diálogo tampoco está exento de críticas. Sería el tercero en los últimos tres años, el cual –igual que sus predecesores– solo servirá para afianzar a la dictadura en el poder.

«El guion para las elecciones ya está escrito y Ortega ha hecho todo lo posible para eliminar cualquier tipo de desafío», afirmó Tiziano Breda, analista de Crisis Group para el Triángulo Norte y Nicaragua, en entrevista con PanAm Post. Añadió que el dictador encaminó al país «a un régimen de partido único» donde otras organizaciones fungen de fachada de una participación multipartidaria, pero sin una oposición real.

Hay varias preguntas válida en medio de este escenario. ¿Para qué va a servir ese diálogo anunciado por el diputado Gutiérrez? Además ¿Con quién pretende dialogar Ortega si los principales opositores están presos? Esta maniobra ya ha sido usada en otros países de la región para atornillarse en el poder. Venezuela es el mayor ejemplo.

Today former foreign minister Francisco Aguirre Sacasa turns 70 days imprisoned in Nicaragua.

Sacasa is one of 37 critics arbitrarily detained ahead of November 7 elections.

Their crime? Standing up against Ortega's absolute power.

Read his story at @CBSNews: https://t.co/eeyZZ0TboC

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) October 5, 2021