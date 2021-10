El multimillonario y dueño de Tesla, Elon Musk, anunció que mudará la sede de su compañía fuera de California. Con su salida, se afianza aún más el éxodo de empresas y millonarios debido a los altos impuestos y estrictas regulaciones ordenadas desde la gobernación de Gavin Newsom. La nueva ubicación será en Austin, Texas, un estado con mayores libertades económicas.

El empresario dejó claro lo que opina sobre el estado bajo el control del demócrata Newsom. “Es difícil para la gente pagar una casa, y la gente tiene que venir desde muy lejos… Hay un límite en cuanto a lo grande que se puede escalar en el Área de la Bahía”, aseguró en una reunión con accionistas de la compañía, según CNBC.

Tesla no ha sido la única compañía en trasladar su sede. Las empresas tecnológicas Oracle, Palantir y Hewlett-Packard Enterprise dijeron adiós el año pasado por la misma razón. Además, desde abril de 2020 hubo acusaciones directas de Musk por la medidas que Newsom impuso contra el COVID-19, como el mandato de vacunas y el uso obligatorio de mascarillas. Las calificó de «fascistas». Luego de ese incidente, trasladó su residencia personal desde Los Ángeles hasta Austin.

Hacerlo le permitió reducir su carga fiscal personal y estar más cerca de un sitio de lanzamiento de SpaceX en Boca Chica, Texas. Por lo tanto, las medidas tributarias del estado demócrata parecen jugarle en contra. Sobre todo teniendo en balances del año pasado, que revelaron un alto porcentaje de personas durmiendo en la calle. Una economía altamente impositiva no siempre se traduce en éxito.

SN 5 & 6 at Starship Production Complex in Texas pic.twitter.com/8BVRD5VdU7 — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2020

¿Cuántas empresas se han ido de California?

Muchas. Así lo determinó un estudio reciente del Hoover Institution de la Universidad de Stanford. El estado perdió 74 empresas solo en los primeros seis meses de este año. Para tener idea de la magnitud, vale mencionar que en todo 2020 se fueron 62 compañías.

Si lo vemos 2018 hasta junio de 2021, el Área de la Bahía representó cinco de los 10 condados de California que vieron la mayoría de las salidas de empresas, aseguró el informe, replicado por el portal Kron4. Según la investigación estas salidas «reflejan empresas de alta tecnología […] que optan por ubicaciones menos costosas no solo para controlar los costos comerciales, sino también para atraer a los trabajadores que quieren evitar vivir en los ultra costosos Silicon Valley o San Francisco».

Texas figura como el principal destino. El estado de Lone Star ganó 114 de las 265 empresas conocidas de California que trasladaron sus oficinas centrales entre enero de 2018 y junio de 2021. Para los directores ejecutivos estadounidenses, la política fiscal, el clima regulatorio y la disponibilidad de talento son esenciales para definir el lugar de sus sedes. Sin embargo, California está lejos de cumplir esas expectativas. El California Policy Center tiene a disposición de los interesados el listado completo de este éxodo. Tesla Motors es el más reciente.

Por si fuera poco, el estado demócrata figura como el peor lugar para las empresas, de acuerdo con un reporte de Chief Executive luego de entrevistar a 383 directores ejecutivos en marzo de 2021.

Famosos venden sus casas en California

Elon Musk dejó claro que la planta de Tesla en California seguirá funcionando, independientemente del traslado de la sede. No obstante, es evidente que el empresario no está de acuerdo con órdenes como los impuestos a la renta personal de los ricos. Es bien conocida la influencia de Musk en el mundo de los negocios, por lo tanto no sería raro que algún conglomerado de empresas replique su posición. Ya lo hemos visto con el Bitcoin y sus fluctuaciones cada vez que el dueño de Tesla lo menciona.

Otras figuras como Larry Ellison, fundador de Oracle; Joe Lonsdale, cofundador de Palantir Technologies; Drew Houston, CEO de Dropbox y la famosa tatuadora Kat Von D también se mudaron. Esta última asegura que lo hizo por la «extralimitación tiránica del gobierno» de Newsom. Este fue su testimonio:

“Con todo lo que ha estado sucediendo en California, con políticas terribles, extralimitación tiránica del gobierno, impuestos ridículos, entre tanta más corrupción, simplemente sentimos la necesidad de plantar raíces en un pueblo pequeño donde mi hijo pueda jugar libremente y donde algún día podamos retirarnos».