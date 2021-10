Los demócratas siguen teniendo diferencias en cuanto al presupuesto que Estados Unidos necesita para el próximo año fiscal. Sin los 50 votos del partido en el Senado, no es posible que prospere el plan de 3,5 billones de dólares, el cual también incluye objetivos para los próximos 10 años.

La tensión es evidente y Bernie Sander es uno de los legisladores que menos la oculta. Él culpó a Joe Manchin y Kyrsten Sinema, dos colegas de su partido, por oponerse al enorme paquete de gastos y proponer uno mucho menor de 1,5 billones de dólares. «Dos personas no tienen derecho a sabotear lo que quieren 48, y lo que quiere el presidente de los Estados Unidos», dijo ofuscado en rueda de prensa.

Sen. Bernie Sanders: "Two people do not have the right to sabotage what 48 want and what the President of the United States wants.” pic.twitter.com/ZxVEUcUYIh

— Breaking911 (@Breaking911) October 7, 2021