Más de un millón de dólares y decenas de vidas de cachorros se perdieron por experimentos avalados por Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID, en inglés). Los detalles son tristes y aún más perturbadores, cuando se toma en cuenta que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) calificó los experimentos como «innecesarios».

Las «investigaciones» financiadas por el NIAID incluyeron alimentación forzada o la inyección de un fármaco experimental a 44 cachorros beagle de entre 6 y 8 meses de edad, de acuerdo con documentos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) obtenidos por White Coat Waste Project (WCW). La organización supervisa el uso del dinero de los contribuyentes en tipo de pruebas. En total, se gastaron unos 1,68 millones de dólares, añadió una nota de Daily Caller.

El escrutinio hacia el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU. (NIAID, en inglés), ha estado en su punto más álgido los últimos meses. Sobre todo por las teorías alrededor del origen del coronavirus. Fauci aseguraba al inicio de la pandemia que el virus surgió de forma natural. Año y medio después dijo no estar seguro. Luego, salieron a la luz documentos de 2012 donde defiende la investigación llamada «ganancia de función» que involucra animales tomando un virus que podría infectar a los humanos para hacerlo más transmisible y / o patógeno. Además, el Senado investiga una subvención de 600.000 dólares de parte del NIAID para el Instituto de Virología de Wuhan, en China señalado como posible lugar de origen del virus.

Por lo tanto, no es de extrañar este nuevo hallazgo que involucra cachorros de menos de un año, de una raza lamentablemente muy utilizada en experimentos de laboratorios.

