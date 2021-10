El servicio de mensajería Telegram se convirtió en la mejor alternativa mientras que Whatsapp, Facebook e Instagram colapsaron en todo el mundo. Durante esas horas ganó 50 millones de nuevos usuarios, según el servicio de análisis TGStat. Sin embargo, su servicio también tuvo interrupciones por la misma saturación de personas que buscaban otra vía para comunicarse.

Telegram ya había figurado a inicios de este año, cuando Whatsapp anunció que compartiría datos de los usuarios con su matriz Facebook. La elección era quedarse y aceptar las condiciones de la empresa de Mark Zuckerberg, o irse a otro servicio. Y muchos tomaron la segunda opción. Entre el 6 y 10 de enero Telegram tuvo 5,6 millones de descargas según Apptopia.

«Tratar de mantenerse al día con todos los nuevos usuarios hoy no es fácil, especialmente todos a la vez. Perdón por la interrupción», anunció la empresa en Twitter.

Trying to keep up with all the new users today is not easy – especially all at once. Sorry for the interruption.

— Telegram Messenger (@telegram) October 4, 2021