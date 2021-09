Si mencionamos alguna referencia de sistema capitalista exitoso en Occidente, esa es Estados Unidos. La mayoría de sus ciudadanos sabe que fortalece las libertades individuales e impulsa el desarrollo económico. Pero el país está pasando por cambios con la Administración Biden asomando algunas iniciativas que viran hacia el socialismo. No es un cambio oficial, ni tan notorio, pero está ocurriendo. Además, figuras como Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, ahora están optando por criticar un modelo que ha convertido a EEUU en potencia.

La congresista demócrata declaró recientemente que el capitalismo «no ha servido» a la economía estadounidense «tan bien como debería». Según sus palabras, no buscan apartarse de ese sistema, pero sí propone «mejorarlo y asegurarnos de que nos sirva”. De acuerdo a una nota de Washington Post, la funcionaria elogió al «capitalismo de partes interesadas» que ha permitido que los salarios de los trabajadores, así como los de la gerencia, «aumentaran junto con la productividad».

Posteriormente criticó el cambio económico que a su juicio se había producido en las últimas décadas para favorecer el «capitalismo de los accionistas», que provoca «que los salarios de los empleados se estancaran». Mencionó «la explotación de los trabajadores y la explotación del medio ambiente». Con su análisis asoma la posibilidad de «mejorar» el capitalismo existente.

Una encuesta del año 2019 hecha por Pew Research Center registró la opinión de los estadounidenses respecto al capitalismo y el socialismo. El 55 % de los encuestados opinó tener una imagen negativa del socialismo. El 42 % defendió tener una imagen positiva. Pero resulta curioso que aquellos que ven el socialismo como algo «positivo», también aseguren que «se basa en el capitalismo y lo mejora». La última frase es clave, porque es una opinión similar a la que hoy esboza Pelosi.

¿Cuáles son las verdaderas intenciones de la líder de la Cámara baja? ¿Está apuntando al socialismo como sistema para EE. UU.? ¿O en efecto defiende el capitalismo, a pesar que en las filas del Partido Demócrata suenan voces de extrema izquierda como las de Alexandria Ocasio-Cortez?

