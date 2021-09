No habrá que esperar demasiado para que Hugo el ‘Pollo’ Carvajal confiese posibles negocios ligados a narcoterrorismo con el régimen venezolano. La Audiencia Nacional de España aceptó su pedido a declarar. La cita es el lunes a las 10:00 de la mañana, hora local. Si el exjefe de inteligencia de Hugo Chávez habla, podría provocar «una hecatombe en España».

Así lo afirmaron fuentes judiciales, para quienes el otrora funcionario del chavismo posee información que relaciona al partido Podemos con un supuesto financiamiento proveniente del narcotráfico. Esta alianza también incluiría al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

La Audiencia Nacional suspendió cautelarmente su entrega a Estados Unidos, alega que primero el Ministerio del Interior debe resolver la petición de asilo que solicitó la defensa. En el marco de este proceso se da el llamado a declarar sobre «asuntos relacionados con terrorismo internacional» por petición del acusado, aseguraron dichas fuentes a Ok Diario.

Es válido mencionar que en 2019 el Ministerio de Interior, a cargo de Fernando Grande-Marlaska, ya había negado la solicitud de asilo. Sin embargo, la defensa del exjefe de inteligencia chavista insistió con el pedido en días recientes por tratarse supuestamente de «una evidente persecución política». La respuesta de la cartera de justicia es que tal solicitud ya fue rechazada en septiembre de 2019.

El ‘Pollo’ pide garantías

Aunque la extradición continúa en suspenso, eso no impide que Carvajal cuente varios secretos de la dictadura venezolana. A eso temen en España. Luego de una lapidaria amenaza, el acusado de narcotráfico logró que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional suspendiera cautelarmente su entrega, según el portal Libertad Digital. «Si caigo, no caeré solo. Caerán varios países», advirtió.

Pero para contar lo que sabe, pide garantías. Su abogada, María Dolores de Argüelles, aseveró que al ser mano derecha de Hugo Chávez, «sabe absolutamente todo». Y de Maduro, «casi» todo. “Si te pones a hablar con la información que él tiene, termina en una cuneta. Entonces quiere garantías de vida y de seguridad personal, familiar y garantías de todo”, dijo a NTN24.

“Un jefe de contrainteligencia desde hace 20 años sabe todo, y lo que no sabe se puede enterar”.

La abogaba posteriormente dijo que Carvajal no delataría a nadie en medio de la acusación que pesa en su contra por los delitos de narcotráfico. No obstante, surgen dudas de si es posible no mencionar a algún político chavista, en medio de un complejo entramado que data desde la gestión de Hugo Chávez.

¿Puede proceder el asilo?

La captura del exfuncionario de Hugo Chávez resonó en el escenario internacional. Durante dos años evadió la justicia con la ayuda de pelucas, mudanzas cada tres meses y hasta cirugía plástica. Sin embargo no escapó de la inteligencia de la DEA que entregó a la Policía Nacional de España un informe con todos su datos.

Justamente coincidió por esos días con la decisión de Cabo Verde de extraditar a Álex Saab, otro presunto aliado de la dictadura chavista y señalado por lavar millones de dólares. Fueron dos golpes seguidos para Miraflores. Si Carvajal será o no extraditado es una duda que se mantiene.

En caso de que el exjefe de inteligencia muestre pruebas que acrediten que su vida corre peligro, o que se trata de una «persecución política», el pedido de asilo «podría prosperar”, aseguró el abogado Juan Manuel Campo Cabal, a El Tiempo.

Pero España deberá considerar en su decisión las buenas relaciones que desea mantener, si con Estados Unidos o con Venezuela, añadió el abogado. A su juicio, el país europeo «optará por la extradición y continuar en buen estado con los americanos, siempre cumpliendo con los tratados y con las leyes”.

Por lo pronto, Carvajal permanece detenido en la prisión de Estremera en Madrid. Su posible testimonio pudiera revelar algunas verdades, mientras la justicia determina qué hacer, teniendo en cuenta que en el medio se juega la reputación del mismísimo gobierno español del socialista Pedro Sánchez.