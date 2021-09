El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU. (NIAID, en inglés), Anthony Fauci negó en mayo de este año que fondos dirigidos al Instituto de Virología de Wuhan se destinarán a la investigación conocida como «ganancia de función». Frente a un subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, aseguró que alrededor de 600.000 dólares se usaron para financiar «una colaboración modesta con científicos chinos muy respetables que eran expertos mundiales en coronavirus». Sin embargo, las declaraciones quedan en entredicho con nuevos documentos que detallan de qué se trataron estos experimentos.

Para entender el tema hay que remitirse a los primeros meses del año, cuando la teoría de la fuga de laboratorio cobró fuerzas. Entonces Anthony Fauci reculó y admitió no estar seguro de que el coronavirus se desarrollara de forma natural. Esta y otra serie de ambigüedades de su parte lo llevaron a comparecer ante dicho subcomité. Allí negó fervientemente que EE. UU. financiara la investigación de ganancia de función. El director del NIAID describió la técnica como «tomar un virus que podría infectar a los humanos y hacerlo más transmisible y / o patógeno».

Pero más de 900 hojas salieron a la luz con detalles del trabajo de EcoHealth Alliance, organización sin fines de lucro que canalizó dinero federal entregado por el NIAID, para a su vez financiar experimentos en murciélagos en el laboratorio de Wuhan. En esos documentos se mencionan «dos propuestas de subvenciones inéditas» financiadas por el NIAID, según The Intercept, el medio estadounidense que accedió a estas páginas por la Ley de Libertad de Información de EE. UU.

«Ya le he pedido al Departamento de Justicia que revise el testimonio de Fauci por mentirle al Congreso. Este informe debe dejar muy claro que debe rendir cuentas», informó el senador Rand Paul sobre las que pudieron haber sido investigaciones de ganancia de función.

