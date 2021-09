Era clara la necesidad que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tenía por sacar las tropas de Afganistán. Además de terminar una guerra de 20 años, existía la posibilidad de conmemorar el próximo 11 de septiembre con un mensaje de paz y victoria. Esas ansias, lo habrían llevado a presionar al expresidente afgano, Ashraf Ghani, para que cambiara su narrativa sobre la lucha contra los talibanes.

El mandatario demócrata mantuvo una llamada con su homólogo el pasado 23 de julio, días antes que los extremistas tomaran Kabul. Para ese momento, el movimiento ya se había apoderado de varias provincias. En concreto, los talibanes habían conquistado de más de la mitad del país. Pero esto parecía ser ignorado por Biden, que solicitó «proyectar una imagen diferente» respecto a la lucha contra el grupo. Estas fueron sus palabras, de acuerdo a la transcripción de la conversación difundida por Reuters:

Fue una conversación de 14 minutos donde ambos intercambiaron puntos de vista. Pero este pedido en particular de Biden demuestra la conveniencia con la cual se habría guiado el mandatario en los últimos días. Según la agencia de noticias, Biden ofreció ayuda si Ghani podía proyectar públicamente que tenía un plan para controlar la situación en Afganistán.

Pero su par afgano hizo una advertencia en aquel entonces. Estaban frente a una «invasión a gran escala» de los talibanes, el apoyo logístico de Pakistán «y al menos 10-15000 terroristas internacionales». «Su apoyo es muy importante para permitir movilizarnos realmente». El demócrata también esbozó estas palabras:

Son palabras reveladoras que demuestran la premura de Biden por salir de Afganistán a pesar de los argumentos de Ghani, sumado a los señalamientos de la poca planificación que hubo para ejecutar la evacuación. Para el momento de la llamada el país ya era víctima de la conquista talibán, pero el presidente estadounidense se enfocó en discutir sobre la narrativa en torno al tema. Esto le está mereciendo críticas y peticiones de juicio político por inducir a la mentira, una de estas exigencias vino de la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

IMPEACH HIM!

Joe Biden asked the President of Afghanistan to LIE!

In the transcript, Biden told Ghani to say that the fight against the Taliban was going well "whether it is true or not."

The Afghan President responded, "Mr. President, we are facing a full-scale invasion…"

— Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) September 1, 2021