La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto a la prohibición de abortos en Texas despertó las molestias del bando demócrata, especialmente del presidente Joe Biden. El mandatario pidió usar «todos los recursos posibles» dentro del Gobierno para garantizar abortos a mujeres a pesar del veredicto de la Justicia.

La máxima instancia judicial se negó a bloquear un estatuto que prohíbe la práctica del aborto a partir de la sexta semana de gestación. La votación quedó cinco votos a cuatro y entró en vigor de manera inmediata. Fue en mayo cuando el gobernador Greg Abbott firmó la ley tras haber recibido el visto bueno de la Cámara de Representantes y del Senado en ese estado.

Desde Washington no ocultan su rechazo a la decisión. Esto podría marcar un nuevo precedente en la pugna que existe desde hace meses contra la Corte Suprema. Los demócratas han sido enfáticos en su necesidad de cambiar estructuras judiciales e incluso aumentar la cantidad de jueces para que los veredictos sean emitidos a conveniencia. La decisión referida a la restricción del aborto en Texas, parece estar sirviendo para que Joe Biden arrecie esta necesidad.

Biden pidió al Consejo de Políticas de Género y a la Oficina del Abogado de la Casa Blanca que lancen «un esfuerzo gubernamental integral» para responder a la resolución, señaló EFE. También se pronunció Nancy Pelosi, presidente de la Cámara Baja, quien prometió convocar una votación sobre una legislación que consagraría al aborto en la ley federal.

La congresista demócrata de extrema izquierda, Alexandria Ocasio-Cortez, también opinó. «Los republicanos habían prometido que terminarían con Roe v. Wade y lo han logrado», aseguró. La congresista ha sido una de las más fervientes defensoras de «ampliar la corte», algo que volvió a mencionar tras el reciente anuncio. En abril pasado hizo el mismo pedido cuando el expresidente Donald Trump nominó a la tercera juez de su administración, la católica Amy Coney Barrett.

Republicans promised to overturn Roe v Wade, and they have.

Democrats can either abolish the filibuster and expand the court, or do nothing as millions of peoples’ bodies, rights, and lives are sacrificed for far-right minority rule.

This shouldn’t be a difficult decision. https://t.co/GcEjkxt3gs

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 2, 2021