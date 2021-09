La grave situación humanitaria que padecen los afganos ha acaparado titulares en todo el mundo. Muchos se quedaron sin la posibilidad de huir, debido a la apresurada y caótica evacuación que se implementó de manera improvisada durante el retiro de tropas estadounidenses. Sin embargo, hay otro grupo que lamentablemente no llamó tanto la atención en medio de la crisis: perros que durante años prestaron sus servicios al ejército de Estados Unidos y también quedaron a merced de los talibanes.

Organizaciones defensoras de animales se han pronunciado al respecto, planteando su preocupación por el futuro de unos 51 perros. Probablemente sean «torturados y asesinados» por los talibanes, quienes tomaron el aeropuerto de Kabul cuando despegó el último avión estadounidense. La triste advertencia fue emitida por Robin R. Ganzert, presidente y director ejecutivo de la organización American Humane, dedicada a garantizar la seguridad y el bienestar de los animales.

“Estoy devastado por los informes que indican que el gobierno estadounidense se está retirando de Kabul y dejando atrás valientes perros de trabajo contratados por el ejército estadounidense que serán torturados y asesinados a manos de nuestros enemigos. Estos valientes perros hacen el mismo trabajo peligroso y salvan vidas tal como nuestros perros militares de trabajo, y merecían un destino mucho mejor que al que han sido condenados».

A pesar de la presión de este y otros grupos en redes sociales, los perros no pudieron salir de Afganistán. Tras concretarse la retirada de Estados Unidos, luce poco probable que exista algún tipo de consideración hacia ellos. Y por los vientos que soplan, las expectativas no son buenas. El mismo día que se hizo oficial la retirada, el secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, informó que el equipo diplomático será trasladado a Doha, Qatar. Es decir, no habrá ningún tipo de presencia estadounidense en Afganistán.

The American government is pulling out of #Kabul and leaving behind brave U.S. military contract working dogs to be tortured and killed at the hand of our enemies. We stand ready to bring them home! Read our CEO @RobinGanzert's full statement: https://t.co/IKhBkm4B7a pic.twitter.com/ItFlthDTAi — American Humane (@AmericanHumane) August 30, 2021

Operación Hércules

Una organización de nombre Kabul Small Animal Rescue (KSAR) inició una operación de rescate bautizada «Hércules» para salvar a los canes varados en la capital afgana, incluyendo a estos perros de trabajo contratados. El pasado 30 de agosto, un veterano de nombre Tommy Amenta, que al parecer participaba en el operativo, informó que no estaba seguro de si el avión fletado que habían arreglado para los perros podría aterrizar o no.

Mencionó a Joshua T. Hosler, presidente de Veteran Sheepdogs of America, quien según sus palabras, se ofreció a llevar a los perros militares en un avión que ya estaba en tierra. Esta organización tuiteó hace pocos días una foto de jaulas con perros en el aeropuerto de Kabul.

Pero el resultado no fue el que esperaban. Supuestamente los perros están ahora en un refugio de Kabul, pero la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (SCPA, en inglés) informó que no tiene información sobre estos animales que quedaron en el aeropuerto. Las organizaciones buscaron todo tipo de apoyo, incluyendo la mención en redes sociales a personas como Bill Gates, Elon Musk y Jeff Bezos.

“Cuesta 1,67 millones de dólares por un avión 737 que sale de Kabul. Estamos trabajando con nuestros contactos para realizar donaciones. ¡Tenemos la mayoría de los fondos para sacar al menos 140 y 51 perros de trabajo militares! ¡Cualquier cosa ayudará! Los perros deben irse esta noche», tuiteó el pasado 29 de agosto Veteran Sheepdogs of America.

WE NEED A MIRACLE! We need @elonmusk @BillGates @JeffBezos to pay for a plane for 51 military dogs left in Kabul. NOT taking seats from humans. This will also save Americans & interpreters lives! We are working on funding for after aslo. Please RETWEET & tag anyone who has the $ https://t.co/fuYuHPaPJR — Joshua T. Hosler for American Veterans 🇺🇸 (@JoshuaHosler) August 30, 2021

Abandonados en el aeropuerto

Por los momentos, los perros en Afganistán estarían bajo el cuidado de Kabul Small Animal Rescue. Su fundadora, Charlotte Maxwell-Jones, permanece en el país cuidando a más de 130 canes. El 30 de agosto, ella se vio obligada a salir del aeropuerto con un cachorro bajo el brazo cuando se produjeron las evacuaciones finales, relató un informe publicado recientemente. La organización no solo está encargándose de perros militares, también de varias mascotas personales pertenecientes a estadounidenses que huían de Afganistán.

«La mayoría del personal de KSAR y varios gatos a su cuidado nunca tuvieron acceso al aeropuerto. Por el momento están a salvo en otro lugar de Kabul. La información actual sobre el estado de los 130 perros de KSAR no está tan clara, a pesar de nuestros constantes esfuerzos por confirmar su paradero», añade el texto.

La siguiente parte del relato es desgarradora. «A Charlotte se le informó que la mayoría de los perros KSAR tuvieron que ser liberados en el aeropuerto el 30 de agosto cuando fue evacuado, convirtiendo a los canes del refugio rescatados en perros callejeros. No se les dio acceso al vuelo que habíamos asegurado para transportarlos fuera del país».

Por lo tanto, los animales y sus cuidadores están siendo víctimas de la misma incertidumbre que muchos ciudadanos afganos, que deberán sobrevivir al movimiento talibán hasta que sean rescatados. Si es que eventualmente esto llegara a suceder.

El caso del refugio de un veterano británico

Mejor suerte corrieron alrededor de 200 perros y gatos que vivían en otro refugio, fundado por el veterano británico Paul Farthing, que llegó en 2006 a Afganistán en una misión. Él decidió quedarse y fundar Nowzad, una organización sin ánimo de lucro que rescataba perros callejeros y burros maltratados en ese país.

Farthing dio trabajo a mujeres veterinarias, la primera generación con esta profesión en la nación asiática. Él pudo subirse a un avión con los animales rescatados, pero el resto del personal no logró salir. «Llegué a Heathrow con un éxito parcial de la Operación Arca. Emociones encontradas y verdadero sentimiento profundo de tristeza por los afganos hoy», tuiteó el veterano cuando aterrizó en Reino Unido en un vuelo contratado por él mismo.

La situación de estos animales rescatados en Afganistán no fue prioridad. Por su puesto en la primera línea de evacuación estaban personas con hijos en brazos, madres y mujeres profesionales. Sin embargo, esto también demuestra que el operativo de retirada careció de planificación. El precio ha sido muy alto, pero el presidente Joe Biden asegura que no había otro camino para concretar el desalojo. Algo que rechazan expertos y el expresidente Donald Trump.