Una dura crítica salió desde las filas demócratas por la falta de planificación para evacuar a soldados y civiles desde Afganistán. El silencio ha reinado en esta bancada desde que estalló la crisis en el país asiático, pero el congresista Seth Moulton decidió no ser cómplice. El funcionario electo por Massachusetts aseveró que «Washington debería avergonzarse».

Moulton decidió ver la tragedia directamente, por eso tomó un vuelo directo hasta Kabul. Lo que vio, lo ha llevado a pronunciarse contra la falta de decisión y actitud del presidente Joe Biden. «El mundo realmente nunca ha visto nada parecido a lo que Estados Unidos está haciendo en Kabul esta semana», aseguró el congresista en su pronunciamiento vía Twitter después del viaje.

Fue un vuelo hecho en secreto, junto a él estuvo el legislador republicano Peter Meijer. Ambos veteranos de la guerra de Irak. No notificaron a la Cámara de Representantes, y como era de esperarse, luego recibieron señalamientos de la presidente de esa instancia, Nancy Pelosi. Según The Washington Post los congresistas llegaron la madrugada de este martes a Kabul y salieron menos de 24 horas después.

El pronunciamiento comprueba toda la información que ha circulado respecto a Afganistán: un país sumido en la desesperación por la toma del Talibán, grupo terrorista que luego de 20 años volvió al poder gracias a una decisión poco pensada de parte de la administración demócrata. Moulton explicó que salieron en un avión que no estaba lleno, en un asiento designado para la tripulación y así no tomar el lugar de otra persona. El congresista adelantó cuál el lamentable resultado de la evacuación. Muchas personas no podrán del país.

Today with @RepMeijer I visited Kabul airport to conduct oversight on the evacuation.

Witnessing our young Marines and soldiers at the gates, navigating a confluence of humanity as raw and visceral as the world has ever seen, was indescribable. pic.twitter.com/bWGQh1iw2c

— Seth Moulton (@sethmoulton) August 25, 2021