La evacuación desde el aeropuerto de Kabul se hará hasta el 31 de agosto. Así lo informó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en sus últimas declaraciones. La posible extensión que mencionó en días recientes quedó descartada, por lo tanto, más de 5000 soldados en Afganistán, así como las unidades de inteligencia dentro y fuera de EE. UU. deberán agilizar el operativo. Nada fácil si tomamos en cuenta que posiblemente las cifras de evacuados —comunicadas por la Casa Blanca— estén equivocadas y sean mucho menores.

Este martes, el mandatario demócrata aseguró que más de 70000 personas han sido evacuadas «desde que comenzó la misión». Pero un cable filtrado da cuenta que el número real está muy por debajo. Para completar el escenario, la mayoría serían ciudadanos afganos y no estadounidenses. Alex Ward, periodista en la fuente de seguridad nacional en Político fue quien reveló dicha información.

El número real sería de 26582 personas que han lograron sacar de Afganistán desde que comenzó la evacuación hasta el 23 de agosto a las 15:00 horas (ET). Si los clasificamos por país de origen, los estadounidenses apenas llegan a 4407. Por su parte, los ciudadanos afganos representan 21533. Y los nacionales de terceros países 642.

La situación dentro del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul sigue siendo alarmante. Allí habrían unas 13000 personas que esperan subir a alguno de los 128 vuelos planificados para las próximas 48 horas, según el reporte. Se explica entonces por qué el Departamento de Defensa habilitó hace dos días vuelos comerciales para trasladar a tal volumen de gente. Sin embargo, esa cuota se queda corta. Hasta el 22 de agosto estaban confirmados tan solo 18 viajes de empresas privadas.

NEW: Leaked State cable with evacuation numbers (as of Aug 23 at 1500 ET):

Total manifested since midnight Kabul AUG 23: 483 AMCITS, 6,425 Afghans natls, 8 3rd country/unknown. Total = 6,916

Total manifested since op began: 4,407 AMCITS, 21,533 Afghans, 642 TCNs. Total = 26,582

— Alex Ward (@alexbward) August 24, 2021