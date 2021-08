En abril pasado anunció que se postulaba a la gobernación de California, ahora tomó la decisión de viajar a la frontera para constatar por sí misma lo que ocurre. Caitlyn Jenner, figura de reality shows, padre de las Kardashian e ícono transgénero, aseguró que no existirá un estado, ni un país «a menos que tengamos una frontera segura».

La exatleta convirtió la crisis fronteriza en uno de los principales temas de campaña, buscando reemplazar al demócrata Gavin Newsom, quien enfrentará un proceso revocatorio debido al descontento de los californianos con su gestión. Caitlyn Jenner apunta a completar con fondos estatales el muro fronterizo que fue bandera de la Administración Trump. Un esfuerzo que no ha considerado el actual gobernador.

La fama obtenida en la televisión le sirve a Jenner como plataforma. Además, antes de su radical cambio de género también fue campeón olímpico. A esto se suma que forma parte de la comunidad transgénero estadounidense y del Partido Republicano.

«Me gustaría que me conocieran como gobernadora», fue parte de las declaraciones de Caitlyn Jenner replicadas por The Hills en su visita al muro fronterizo en la ciudad de San Diego. «Gavin Newsom nos ha fallado al permitir que la inmigración ilegal corra desenfrenada en nuestro estado».

At border now and people illegally entering! As governor I will finish the wall with state funds! @GavinNewsom has failed us allowing illegal immigration to run rampant in our state pic.twitter.com/SPd2gYhruj

— Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) August 13, 2021