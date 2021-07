Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están denominados como los primeros en la historia con «igualdad de género». De eso ha hecho alarde el Comité Olímpico Internacional (COI) ya que de los 11000 atletas, casi el 49 % son mujeres, algo que no había ocurrido antes. Además, surgieron voces criticando los uniformes o las tomas «sexistas» para televisión de algunas partes del cuerpo de las deportistas.

Es una ola en apoyo al feminismo que está tomando auge en estos Juegos. Sin embargo, vale la pena preguntarse si en efecto se trata de un gesto auténtico o va más encaminado a seguir una corriente ideológica. Sobre todo teniendo en cuenta que sigue existiendo grandes falencias, que quizás no son tan visibles. Por ejemplo, una boxeadora canadiense denunció que no le permitían ir a Tokio porque las clasificatorias fueron organizadas justo cuando ella estaba en periodo de postparto. A una basquetbolista del mismo país, le hicieron elegir entre ir a Tokio o quedarse en su país para amamantar a su bebé recién nacida.

El COI también ordenó regular las imágenes tomadas por la agencia Olympic Broadcasting Services (OBS), encargada de enviarlas al resto del mundo. Su director, Yiannis Exarchos, dijo que se descartarán «algunas cosas que hemos estado viendo en el pasado, con detalles y primeros planos de partes del cuerpo». El frase adoptada por el organismo es “atractivo deportivo, no atractivo sexual”.

Pero la brecha de género en Japón sigue siendo enorme. Un ranking publicado en marzo pasado por el Foro Económico Mundial ubicó al país en la posición 120 de 156 países con mayores desigualdades dependiendo del sexo. Es decir, las grietas son profundas. Lo que no se descarta es que el COI está adoptando una actitud más blanda respecto a eventos deportivos conforme la agenda social de varios países se inclina a políticas progresistas. ¿Es entonces una actitud genuina practicar la igualdad de género?

Una ex nadadora de los juegos del año 1996 llamada Naoko Imoto, mencionó recientemente que los medios japoneses siguen siendo sexistas. «Muchos de los canales ven a las atletas femeninas como ‘mujeres’ o ‘niñas’ o ‘esposas’ o ‘madres’ y no realmente como atletas puras», indicó. Imoto forma parte de COI como «guardián de la igualdad de género». Es decir, reconoce que siguen habiendo errores.

Por otro lado, están las decisiones del propio Comité Olímpico, que ha tenido que recular por ir en contra de la igualdad de género que dicen defender. Un directivo de esa instancia deportiva obligó a una funcionaria a asistir a un evento al que ella no deseaba ir. El incómodo momento quedó grabado por las cámaras. A continuación, este y otros errores:

‘You are going to the opening ceremony.’ Here is that awkward exchange between AOC President John Coates and Queensland Premier @AnnastaciaMP at a media conference in Tokyo last night. #Brisbane2032 @BreakfastNews pic.twitter.com/bQqvFYyQla

— Michael Rowland (@mjrowland68) July 21, 2021