Aleida Guevara March tildó como «gente de baja calaña» a los ciudadanos partícipes de las protestas en Cuba. También responsabilizó a Estados Unidos de los hechos, siguiendo el discurso izquierdista profesado por su padre Ernesto «Che» Guevara, cuando estaba con vida.

Un audio con sus palabras fue difundido por la emisora argentina Radio Rebelde AM 740. Allí se oye cómo la hija del Che Guevara cataloga despectivamente a los habitantes de la isla y pide acciones de parte de las fuerzas de seguridad. “Estamos exigiendo que la Policía tome el sartén por el mango”, aseveró.

La militante del Partido Comunista de Cuba ha dicho que es defensora de los derechos humanos. Pero queda en evidencia que no los respeta. La policía, junto con la milicia del régimen, han apresado a manifestantes en las calles de Cuba o recurren a sacarlos de sus casas luego de darles fuertes golpizas.

En redes sociales circula el video de una madre que suplica por información sobre su hijo, que “se desangra” en la unidad policial de la ciudad de Morón, en Ciego de Ávila. Asiel Babastro, director del videoclip de “Patria y Vida” confirmó que conoce a la víctima. Pero a Aleida Guevara este tipo de cosas parece no importarle.

“La verdad es que el pueblo ha reaccionado muy bien y está controlándose la situación, y nosotros exigiendo que la Policía actúe y defienda lo que es nuestro, porque no puede ser. No se le puede permitir a nadie que agreda una propiedad estatal, una propiedad del pueblo. No puede ser…”.