El legado que los hermanos Fidel y Raúl Castro tanto se esforzaron por mantener está siendo erosionado. No solo se trata de las protestas en Cuba, sino del efecto que están teniendo en otras personas y países. Por ejemplo, un estudiante de una universidad en Estados Unidos solicitó eliminar una frase del dictador en una de las áreas del campus.

La iniciativa también podría dar pie a un grupo que profundice y eduque sobre personajes autoritarios escudados en el socialismo y comunismo, que tanto daño han hecho a lo largo de la historia. Erik Suárez, de 22 años, es de nacionalidad venezolana y fue quien emitió el pedido a la Universidad Estatal de Pensilvania con el apoyo de integrantes de la University Park Undergraduate Association, el gobierno estudiantil y otros grupos de la institución.

Indica un artículo de El Nuevo Herald que cuando el estudiante indagó el porqué había tal frase en una zona tan transitada por estudiantes —en este caso, el Centro Cultural Paul Robeson— la respuesta fue que la institución creyó que «Castro representaba a la cultura latina”. Finalmente se aceptó su pedido, la frase no estará más.

No se trata de un ilustre personaje, ni mucho menos. Por el contrario, fue el régimen de Fidel Castro el que hundió a la isla en una profunda crisis mientras profesaba supuestos logros de su revolución. La desinformación sobre este tipo de figuras en la universidad estadounidense es algo que el estudiante notó con su pedido.

A few days ago I posted about how my university @penn_state had a wall in a university office area with a Fidel Castro quote.

I again want to raise my voice and condemn the spread of socialist propaganda on campus, specially now with what happens in #Cuba pic.twitter.com/Aq2FVenpci

— Erik Suarez | #CubaLibre🇨🇺♥️ (@ErikSuarez24) July 13, 2021